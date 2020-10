‘Straordinaria è la vita’, il nuovo singolo di Manuel Galardo

‘Straordinaria è la vita’ è il nuovo brano del cantautore napoletano Manuel Galardo, pubblicato e distribuito dall’etichetta discografica Bit & Sound Music.

Il singolo parla di cose strettamente legate, la vita e l’amore.

In questo momento storico, nel pieno di una guerra invisibile e globale, con il distanziamento sociale, le storie e i rapporti hanno un valore speciale!

“Straordinaria è la vita. E la vivo com’è. Quante strade in salita. Ma va bene così . . .”

Il brano era stato presentato alle selezioni di Sanremo Giovani 2020, porta anche la firma di Bruno Rubino e Gianni Renzi, con il produttore discografico Tino Coppola.

“Non abbiamo atteso altro tempo per farvi ascoltare questo brano, per condividere sensazioni in un periodo come questo dove tutti abbiamo le stesse emozioni.”

Manuel Galardo è stato anche tra i finalisti nazionali di Palco d’Autore, il Contest dedicato agli autori, cantautori e interpreti, che si è tenuto il 17 agosto all’Arena del Mare di Salerno.

Disponibile su tutte le piattaforme digitali: https://fanlink.to/manuelgalardo2020