Sara Mazzaccaro libera l’emozione con ‘Enjoy’: Il Nuovo Singolo da Non Perdere

Sara Mazzaccaro, la talentuosa cantautrice con una laurea in Canto Jazz presso il Conservatorio G. Martucci di Salerno, annuncia con entusiasmo il lancio del suo singolo, “Enjoy.” Il brano è ora disponibile su tutti i digital store, edito e distribuito dall’etichetta Bit & Sound Music.

“L’amore è il motore che spinge ogni essere umano a superare i propri limiti. Amare e sentirsi amati equivale a sentirsi vivi. È a questo che pensavo quando ho iniziato a scrivere questo brano. Ho messo su carta le emozioni che qualche volta hanno pervaso la mia mente senza avere timore di mostrare quei desideri proibiti che costituiscono il modo d’essere di ognuno di noi. Sentirsi liberi di poter essere sé stessi, senza tanti giri di parole. È questo il senso,” ha condiviso Sara Mazzaccaro riguardo al nuovo singolo.

Il singolo “Enjoy” è frutto di una collaborazione artistica con il noto producer MaxDale, ed è stato prodotto e distribuito con la supervisione del produttore discografico Tino Coppola, confermando la firma distintiva dell’etichetta Bit & Sound Music.



Sara Mazzaccaro, oltre a essere una talentuosa cantautrice, si è affermata nel panorama musicale italiano con una carriera costellata da numerosi successi e con una solida esperienza live. Tra le sue vittorie spiccano quella al Festival Nazionale dei Conservatori Italiani e la partecipazione al prestigioso ‘Sing city.’ Nel 2018, è stata finalista di Area Sanremo, conquistando il pubblico con il brano ‘Felix.’ In seguito, ha ottenuto il primo posto al concorso ‘Promuovi la tua Musica’ e una borsa di studio da Area Sanremo. Ha continuato a distinguersi nel panorama musicale italiano, con apparizioni televisive in programmi di risonanza nazionale e partecipazioni a tour che l’hanno portata ad esibirsi in varie città d’Italia.

Con una vocalità unica e potente, il singolo ‘Enjoy’ rappresenta un ulteriore passo avanti nella sua carriera, mettendo in luce la sua straordinaria abilità nel tradurre emozioni profonde in avvincenti melodie. Il brano è già disponibile su tutte le piattaforme digitali, pronto a catturare l’attenzione degli appassionati di musica in tutto il mondo.