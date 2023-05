Salerno, musica elettronica a Palazzo Fruscione

Due appuntamenti imperdibili: l’incontro con Claudia Attimonelli e Caterina Tomeo, la performance di TeZ e lo showcase di Ilaria Pilar Patassini

Il prossimo fine settimana la musica elettronica invaderà le stanze di Palazzo Fruscione.

Infatti, venerdì sera ci sarà l’incontro con Claudia Attimonelli e Caterina Tomeo, subito dopo la performance di TeZ; invece, sabato sera lo showcase di presentazione di Terra senza Terra l’ultimo lavoro discografico di Ilaria Pilar Patassini.(nella foto di copertina)

Gli appuntamenti

Come detto, l’eco della musica elettronica abiterà le stanze di Palazzo Fruscione in vicolo Adelberga 19 a Salerno con due appuntamenti imperdibili.

Il primo, il 19 maggio 2023 alle ore 20:00, per il ciclo Parole, sarà l’incontro dal titolo L’elettronica è Donna con Claudia Attimonelli (Università di Bari) e Caterina Tomeo (Rufa University Roma). L’appuntamento sarà introdotto dal direttore scientifico di Tempi Moderni, Alfonso Amendola (Università di Salerno). Il talk sarà un’esplorazione nella galassia dei linguaggi elettronici sonori e visuali in ottica transfemminista, queer e postumana. Un racconto corale e trasversale dell’importanza dei contributi femminili dimenticati dalla storiografia in quasi due secoli di sperimentazioni tecnologiche, artistiche e musicali. Un viaggio reale e virtuale che spazia dall’invenzione dei primi algoritmi alla pratica del djing, dalla live performance alla videoarte, dalle installazioni multimediali alla sonic art, dall’intelligenza artificiale alla musica techno, elettroacustica e sperimentale segnati dal fattore femminile e LGBTQI+.

Alle ore 21:00, concluso il talk, seguirà la performance di TeZ, l’artista interdisciplinare, musicista e maker che presenterà il suo Indiscreet Music; un’esplorazione dal vivo della musica acusmatica che spazia dalla sintesi spettrale visiva (Virtual ANS) alla ibrida elettronica elettroacustica, digitale e analogica, con strumenti personalizzati. Un’escursione sonora onirica da ascoltare al buio.

Il secondo, il giorno successivo, il 20 maggio 2023 alle ore 20:00, sarà la volta dello showcase di presentazione dell’ultimo album di Ilaria Pilar Patassini dal titolo Terra senza Terra. Cantante, interprete e cantautrice, il pubblico di Tempi Moderni l’ha conosciuta già lo scorso anno al Teatro Verdi nello straordinario concerto diretto da Geoff Westley e dedicato alle musiche della Nouvelle Vague. Quest’anno, in occasione dell’uscita del suo nuovo album, la Patassini ritornerà a Salerno per offrire al pubblico di Palazzo Fruscione uno scorcio del suo nuovo lavoro discografico, undici tracce tutte a firma della cantautrice romana, presentate in anteprima a febbraio alla Casa del Jazz di Roma. Con quattro album di inediti alle spalle ampiamente riconosciuti dalla critica, la Patassini consolida anche in questo nuovo lavoro il sodalizio con il chitarrista, arrangiatore e produttore artistico Federico Ferrandina, già presente nel precedente album Luna in Ariete. Un universo sonoro, il suo, nel quale convergono canzone d’autore, musica classica, poesia, letteratura, jazz e world music.

La settimana si chiude con il cinema

Domenica 21 maggio 2023 alle ore 19:00, per la sezione Visioni, sarà proiettato il film La sera della Prima di John Cassavetes con Gena Rowlands, John Cassavetes, Ben Gazzara, Joan Blondell che, come ogni domenica, sarà presentato dal professore Pietro Ammaturo (Università della Basilicata).

Ricordiamo che la mostra Sguardi – Musiche/Kontakthof-Kontrapunkt/Nucleus di Lelli e Masotti è aperta al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle ore 17:00 alle 21:00 – Sabato e festivi dalle ore 10:00 alle ore 20:00.

Ingresso € 7 – ridotto € 5 – gratuito fino a 14 anni.

Biglietteria presso Palazzo Fruscione oppure on line su TicketSms.

Info sul sito: www.tempimodernidee.it

SGUARDI – Musiche/Kontakthof-Kontrapunkt/Nucleus e Racconti del Contemporaneo VII Edizione, sono ideati, curati e organizzati dall’Associazione Tempi Moderni e promossi e finanziati da Regione Campania, Comune di Salerno, Camera di Commercio di Salerno e sponsor privati, con il patrocinio di Regione Campania, Comune di Salerno, Università degli Studi di Salerno, Università Alma Mater Studiorum– DAMS– di Bologna, Fondazione Ebris e in collaborazione con il Teatro Verdi Salerno.

Incontri, talk e cineforum, all’interno di Palazzo Fruscione, sono a ingresso gratuito, fino a esaurimento posti.

Consigliata la prenotazione online su [email protected]