Salerno, in scena “Intermezzo in La minore”

L’opera scritta da Gabriella Ghilarducci, ispirata al film “Sinfonia d’autunno” di Ingmar Bergman, presentata dal Teatro dell’Accadente al Festival Nazionale Teatro XS Città di Salerno

Nell’ambito della XIV edizione del Festival Nazionale Teatro XS Città di Salerno domenica sera, il 16 aprile 2023, alle ore 19:00, sul palco del Teatro Genovesi a Salerno in via Sichelgaita, va in scena il sesto spettacolo in cartellone con l’esibizione del Teatro dell’Accadente di Forte dei Marmi che presenta Intermezzo in La Minore di Gabriella Ghilarducci, attrice protagonista e presidente della compagnia.

La regia è curata da Luca Brozzo.

Interpreti

Gabriella Ghilarducci nella parte di Sophie, Barbara Pucci in quella di Ambra e Luca Brozzo interpreta Maurice.

Il testo

La pièce è liberamente ispirata al film del 1978 Sinfonia d’autunno di Ingmar Bergman, quello che all’apparenza è presentato come un normale e formale appuntamento, diventa presto sulla scena un’intensa tempesta emotiva per tutti i personaggi.

Lo spettacolo

L’opera racconta di una pianista di fama internazionale, ormai anziana, che si ritrova a fare i conti con il suo ruolo di madre.

L’occasione è l’incontro con le due figlie dopo anni di silenzio e distanza.

Si ritrovano nella casa della maggiore che, insieme al marito, si occupa della sorella più piccola con disabilità.

Per info e prenotazioni: 338 204 13 79.

Prossimi appuntamenti

A chiudere il cartellone degli spettacoli in concorso domenica 23 aprile 2023 è il Teatro Estragone di San Vito al Tagliamento in Nei panni di Cyrano di Norina Benedetti.

La serata finale con lo spettacolo a cura della Compagnia dell’Eclissi di Salerno e la proclamazione dei vincitori è in calendario domenica 7 maggio 2023, alle ore 19:00.