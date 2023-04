Milano, cede una piattaforma: due operai morti e un ferito

I due lavoratori erano impegnati in attività di potatura

Ancora morti sul lavoro. A Noverasco di Opera in provincia di Milano due operai sono morti a causa del cedimento di una piattaforma aerea, durante lavori di potatura. Un terzo lavoratore è rimasto ferito in modo grave. Sul posto sono intervenuti soccorritori del 118 e vigili del fuoco. L’incidente sul lavoro è avvenuto in via Karl Marx 16, in un centro sportivo dove si pratica il golf.

In corso accertamenti sulla causa della caduta della piattaforma

I tre operai stavano potando piante ad alto fusto e si trovavano sopra una piattaforma aerea a svariati metri da terra, in un cestello sostenuto da un braccio meccanico, che per cause ancora da accertare si è schiantato al suolo.

L’incidente, hanno spiegato i vigili del fuoco, è avvenuto all’interno del golf club ‘Le Rovedine’ poco prima delle 10. I pompieri hanno dovuto disincastrare il ferito dai resti della piattaforma. Poi il 118 lo ha trasportato in codice rosso all’ospedale milanese di Niguarda. Per gli altri due invece non c’è stato niente da fare.

Dalle prime ricostruzioni, i tre operai stavano lavorando su una gru dell’azienda Lattoneria Edile Pavese per tagliare i rami e potare un albero. All’improvviso, il cestello sarebbe crollato facendoli cadere nel vuoto per circa 15 metri. La struttura sarebbe in seguito precipitata e li avrebbe schiacciati quando il braccio meccanico ha ceduto.

Alcuni operai del golf club di Noverasco sono stati i primi ad accorgersi dell’incidente e a cercare di soccorre le vittime, in un’area all’aperto situata non facilmente accessibile, situata dietro al campetto da calcio di una scuola. Secondo la ricostruzione dei vigili del fuoco presenti sul posto, l’incidente è avvenuto “a causa di una rottura avvenuta per motivi da chiarire che ha fatto precipitare il cestello. La posizione del terzo operaio coinvolto è da definire”

