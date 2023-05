Salerno, a Palazzo Fruscione Wilson, Glass e l’Ecm

Saranno i protagonisti degli eventi nella settimana dei Racconti del Contemporaneo

Il talk con Pina De Luca e Gabriele Frasca, entrambi dell’Università di Salerno, dal titolo Il Suono la Poesia, un racconto trasversale –nelle trame del Novecento- tra autori e autrici nel solco della musica, ha aperto ieri, giovedì 25 maggio 2023 alle ore 20:00, la settimana di eventi a Palazzo Fruscione. I temi della serata sono stati la poesia intesa come percorso pluriverso e la musica come grande azzardo sperimentale in una dialettica in grado di assorbire e rilanciare una miriade di linguaggi ed esperienze creative, visionarie e di gran- di passioni.

GLI APPUNTAMENTI

Da Robert Wilson al Teatro Tecnologico

Oggi, venerdì 26 maggio 2023 alle ore 20:00, appuntamento con i protagonisti dei Racconti del Contemporaneo di Palazzo Fruscione che saranno: il teatro di Robert Wilson, la musica di Philip Glass il mondo sonoro dell’ECM. Si concentreranno sul teatro-immagine di Robert Wilson, regista e drammaturgo statunitense che storicamente ha aperto le porte a una nuova scrittura scenica multimediale, Anna Maria Monteverdi dell’Università Statale di Milano e Antonio Pizzo dell’Università di Torino. Pizzo e la Monteverdi dello studio di Intermedia Theatre e fondatori di ADV Arti Digitali dal Vivo discuteranno dell’evoluzione della scena tecnologica, dal Teatro-immagine alla scena aumentata interattiva.

Masotti e la ECM e Einstein on the beach. Philip Glass

Il giornalista e critico musicale Carlo Maria Cella sabato, 27 maggio 2023 alle ore 20:00, condurrà il pubblico di Palazzo Fruscione in un viaggio nel significante della fotografia di Roberto Masotti. Uno che non amava l’album della figurine come amava dire: fotografare cioè gli artisti quando arrivavano da noi già noti e incartati nella tendenza. Gli piaceva indagare, scoprirli, e così fece fra i tanti con Philip Glass prima della consacrazione, quando a Venezia presentò nel 1976 la sua prima grande opera, oggi leggendaria, Einstein On The Beach. Da allora Glass è diventato un venerato maestro, come sarà raccontato in questo talk partendo proprio da quegli inizi, quando minimal music era una parola magica tutta da scoprire. Tra le non figurine di Masotti anche tanti meravigliosi artisti ECM, seguiti negli anni ‘70 e ‘80 come fotografo di fiducia di quella etichetta. Carlo Maria Cella ne isolerà alcuni e rievocherà il lavoro di Roberto anche come promoter in Italia della gloriosa sigla di Manfred Eicher.

LA SETTIMANA SI CHIUDE CON IL CINEMA

New York, New York di Martin Scorsese

Domenica, 28 maggio 2023 alle ore 19:00, si chiude, come sempre, con il cinema. Sullo schermo della sala d’essai di Palazzo Fruscione, sarà proiettato il film New York, New York di Martin Scorsese con Robert De Niro, Liza Minnelli, Barry Primus, Lionel Stander. Il film sarà presentato dal professore Pietro Ammaturo dell’Università della Basilicata.

Ricordiamo che la mostra SGUARDI – Musiche/Kontakthof-Kontrapunkt/Nucleus di Lelli e Masotti è aperta al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle ore 17:00 alle 21:00 – Sabato e festivi dalle ore 10:00 alle ore 20:00.

Ingresso € 7 – ridotto € 5 – gratuito fino a 14 anni.

SGUARDI – Musiche/Kontakthof-Kontrapunkt/Nucleus e Racconti del Contemporaneo VII Edizione, sono ideati, curati e organizzati dall’Associazione Tempi Moderni e promossi e finanziati da Regione Campania, Comune di Salerno, Camera di Commercio di Salerno e sponsor privati, con il patrocinio di Regione Campania, Comune di Salerno, Università degli Studi di Salerno, Università Alma Mater Studiorum – DAMS– di Bologna, Fondazione Ebris e in collaborazione con il Teatro Verdi Salerno.

Incontri, talk e cineforum, all’interno di Palazzo Fruscione, sono a ingresso gratuito, fino a esaurimento posti.

