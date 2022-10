Post, omaggio a Bob Marley da Valerio Jovine e PeppOh

Domani a calcare la scena la cantautrice Flo

Doppio appuntamento nel weekend al Post di via Coroglio a Napoli, location estiva degli eventi firmati Drop, il gruppo di professionisti dell’intrattenimento composto da Pierluigi Scatola, Claudio Baldissara, Gianluca Sionne e Giuseppe Rutigliani.

Oggi, venerdì 5 luglio, sul palco il progetto “The Neapolitans (one love tribe): la voce Reggae di Valerio Jovine e la voce Soul di PeppOh con la band dei Terroni Uniti, per un tributo che non poteva che essere dedicato a Bob Marley. (Ingresso free entro le 23; dopo le 23: 15€ consumazione obbligatoria).

Domani, sabato 6 luglio, a calcare la scena al Post sarà la cantautrice Flo: proprio qui, un anno fa, aveva battezzato il suo terzo album, “La mentirosa”, e qui torna per far ballare il pubblico del risto/bar di via Coroglio. Attrice teatrale, laureata in Canto lirico con il massimo dei voti al Conservatorio S. Pietro a Majella di Napoli, ha inciso e condiviso il palco con Stefano Bollani, Paolo Fresu, Daniele Sepe, Enrico Rava, Vincenzo Zitello, Lino Cannavacciuolo e molti altri.

Nel 2018 Flo pubblica il suo terzo disco “La Mentirosa”, che la consacra tra le più raffinate ed originali cantautrici della nuova scena World europea. Il suo concerto al Post sarà, come nel suo stile, un miscuglio ritmico e coinvolgente, in cui si innestano distensioni melodiche, improvvisazioni strumentali e il racconto magnetico della prospettiva femminile (Start 22.30, ingresso free entro le 23).