Napoli, Teatro Mediterraneo della Mostra d’Oltremare: Il Giardino dei Semplici festeggia 50 anni di carriera musicale

La storica band napoletana de Il Giardino dei Semplici festeggiai suoi 50 anni di carriera musicale, venerdì 15 marzo con un concerto celebrativo al Teatro Mediterraneo della Mostra d’Oltremare.

Sul palco la band che vanta nel suo palmares più di 5 milioni di copie vendute, ripercorrerà la propria storia musicale attraverso i suoi brani più celebri che hanno accompagnato le giornate di più generazioni grazie ad una miscela sonora rock-pop elegante, raffinata, impreziosita da falsetti ed impasti vocali armonici e suggestivi.

Il gruppo alias Andrea Arcella (tastiere, piano, programmazione, cori), Tommy Esposito (batteria, cori), Luciano Liguori (basso, voce solista, cori) e Savio Arato (chitarre, cori) proporrà dal vivo più di due ore di musica ed emozioni con i suoi più grandi successi ( “M’innamorai”, “Miele”, “Tu ca nun chiagne”, “Vai”, “Concerto in La minore”…) compresi quelli racchiusi nel loro undicesimo lavoro discografico in studio “Argento Vivo”.

Per l’occasione sarà venduto nel Foyer del Teatro Mediterraneo un doppio vinile in edizione limitata autografato, “Concept”, racchiuso in un prezioso packaging creato dal maestro Lello Esposito.

Quattro lati, quattro facciate, ognuna con un preciso racconto di una parte della storia musicale del gruppo (narrata anche in un libro scritto nel 2015 dal giornalista Carmine Aymone, edito da Guida”. Quattro momenti (Aria-Acqua-Terra-Fuoco) in cui l’ascoltatore potrà immergersi in un viaggio musicale tra le note e le parole del Giardino dei Semplici.

Il GdS è una delle realtà più forti e longeve del panorama della musica italiana. Cinquant’anni di carriera, 5 milioni di dischi venduti, 2000 concerti, 1 Festival di Sanremo, 3 Festivalbar, innumerevoli premi vinti nel corso delle decadi. La particolarità del gruppo è quella di coniugare il pop ed il rock con la tradizione melodica (italiana e napoletana).

Per l’acquisto dei biglietti su… TicketOne e Go2…Info..0812390221.