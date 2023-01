NAPOLI SOUND SYSTEM vol.4 aa.vv. L’ultima compilation prodotta da La Canzonetta record

in uscita il 12 Gennaio 2023

12 Gennaio 2023 La Canzonetta record pubblica il 4° volume della compilation “NAPOLI SOUND SYSTEM” in vendita nei migliori negozi di dischi e principali store digitali.

La presentazione del nuovo progetto “NAPOLI SOUND SYSTEM” quarto volume è affidata a Gianni Valentino, il quale illustra in maniera perfetta la compilation che periodicamente La Canzonetta Record produce per dare un ampio sguardo sulle nuove sonorità della nostra regione e per offrire a giovani talenti campani l’occasione di vedere un loro brano pubblicato e promozionato a livello nazionale.

Selezionati attraverso un contest online al quale hanno partecipato 78 tra solisti e band, con la supervisione artistica di Francesco Di Bella, sono stati scelti (con grande difficoltà perché in parecchi avrebbero meritato) 8 rappresentanti di vari generi musicali dal rock al pop, dal rap al reggae.

Come è consuetudine nella produzione di tutti i volumi di “NAPOLI SOUND SYSTEM” la track list della compilation vede oltre gli artisti esordienti selezionati: BIF, FEDERICA CAFARO, CALANDRELLA, GIOVANNI CONELLI, JOHEMA, SPINELLI, SPINA, VIO.LA le importanti partecipazioni di: ‘A67, GIOVANNI BLOCK, CAPONE & BUNGTBANGT, FRANCESCO DI BELLA, EPO, FLO, PEPPOH.

La bellissima copertina, è opera di Nicola Galiero che ha curato l’art work dell’intero progetto.

La compilation “NAPOLI SOUND SYSTEM” è stata pubblicata la prima volta nel 1996 e ha visto nelle sue edizioni precedenti la partecipazione di artisti come 24 Grana, Daniele Sepe, Almamegretta, Peppe Barra, Gatti distratti dalla luce negli occhi, 99Posse, I Pennelli di Vermeer, RFC, Nino Bruno, Teresa De Sio, James Senese, Foja, La Maschera, Fede ‘N’ Marlen e, nel primo volume, l’eccezionale e compianto Matteo Salvatore in una delle sue rarissime apparizioni discografiche con ben 2 brani.

Le track list complete dei tre precedenti volumi sono consultabili sul sito www.lacanzonetta.it dove è anche possibile acquistarli.