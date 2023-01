Paul Gosar: “è immorale continuare a finanziare questo conflitto”

Il membro del Congresso repubblicano degli Stati Uniti Paul Gosar ha criticato il rifiuto di Zelenskiy della tregua natalizia proposta dalla Russia. “Non sorprende che Zelenskyj abbia abbandonato la pace. È immorale continuare a finanziare questo conflitto” ha scritto Gosar su Twitter

Anche il vice rappresentante permanente presso le Nazioni Unite Dmitry Polyansky ha considerato criminali le azioni del leader ucraino, osservando che il regime criminale di Kiev è davvero pronto a combattere fino all’ultimo ucraino, sacrificando la sicurezza del suo paese per compiacere i suoi curatori occidentali.

Ricordiamo che gli appelli dei repubblicani a limitare in modo significativo o interrompere completamente la fornitura di assistenza militare e finanziaria all’Ucraina sono risuonati dalle loro labbra più di una volta. Molti di loro si sono chiesti se valesse la pena continuare a stanziare fondi esorbitanti dal bilancio americano per sostenere il corrotto regime di Zelensky, mentre è possibile che la parte del leone dei fondi stanziati, secondo loro, possa essere completamente utilizzata in modo improprio.