Napoli, a San Valentino tutto esaurito per i Foja

Si chiude, con il concerto al Teatro Bellini di Napoli, il tour “Miracoli e Rivoluzioni” della band napoletana

Dopo i sold out di Torino, Milano e Roma la band, capitanata da Dario Sansone, torna ad esibirsi a Napoli a distanza di sei mesi dall’ultimo concerto tenuto in città e si registra già il tutto esaurito.

L’appuntamento è per martedì 14 febbraio con inizio alle ore 21:00 al Teatro Bellini di Napoli.

Il concerto cade in un giorno speciale che coincide con il fortissimo amore che i Foja hanno per la propria città e per i fans storici che da anni oramai supportano la band.

Sarà una serata piena d’amore sotto ogni punto di vista e un’occasione importantissima per più motivi.

Infatti, con la chiusura del tour invernale, iniziato con la pubblicazione dell’ultimo album Miracoli e Rivoluzioni, termina l’avventura musicale dello storico chitarrista Ennio Frongillo che saluterà i compagni d’avventura e il pubblico che lo ha sempre sostenuto.

La band napoletana ha il privilegio di aver suonato nelle location più esclusive di Napoli: Teatro San Carlo, Arena Flegrea, Castel Sant’Elmo, Museo di Capodimonte, Palazzo Reale ed ora in uno dei massimi teatri della Campania.

Com’è nello stile del gruppo non potevano mancare ospiti d’eccezione che si avvicenderanno sul palco per suonare, cantare, danzare e recitare.

Al fianco del quintetto formato da Dario Sansone alla voce, Ennio Frongillo alla chitarra, Luigi Scialdone alle chitarre e mandolino, Giuliano Falcone al basso e Giovanni Schiattarella alla batteria troveremo la grande attrice Isa Danieli, protagonista dell’ultimo video Santa Lucia, che farà un’esibizione inedita; Francesco Di Bella frontman dei 24 Grana, Lorenzo Hengeller pianista e cantautore, Michele Signore violinista della Nuova Compagnia di Canto Popolare, Caterina Bianco violinista e tastierista di Fanali e Passione Tour e Viola Russo della compagnia di danza aerea FUNA.

Altra sorpresa per gli ottocento fortunati possessori del biglietto è la mostra curata dalla Scuola Italiana di Comix, da sempre legata alla band. Nel foyer del teatro verranno esposte dodici tavole con illustrazioni animate realizzate dagli allievi della scuola e dedicate alle singole canzoni contenute nell’ultimo disco.

Dalla voce di Dario Sansone:

Non vediamo l’ora di poter chiudere il tour nazionale che ci ha riempito l’anima d’affetto nella nostra amata Napoli, ci aspetta una serata d’amore intenso, piena di ospiti e di emozioni. Su di un palco pregno di storia e poesia come quello del Teatro Bellini, di fronte al nostro meraviglioso pubblico avremo l’opportunitá di salutare degnamente il nostro storico chitarrista Ennio rendendogli merito con una grande festa. Questo evento chiuderá solo una parte del tour di Miracoli e Rivoluzioni in attesa dei concerti estivi che ci vedranno portare in giro le nostre canzoni con una nuova line-up.”

Questo concerto dei Foja sarà un lungo excursus nel variegato e variopinto repertorio passato e presente con una particolare attenzione all’ultimo lavoro discografico dal quale sono stati estratti cinque singoli con altrettanti video.

L’ultimo, in ordine di tempo, è la splendida Santa Lucia, pubblicato lo scorso 22 novembre 2022 con il featuring di Clementino e la straordinaria partecipazione di Isa Danieli.

Senza dubbio gli esponenti del nuovo sound della tradizione folk napoletana i Foja sono affermati in Italia e all’estero ed hanno realizzato quattro album in studio, partecipato a diverse colonne sonore di lungometraggi di animazione.

Sono stati candidati al David di Donatello e ai Nastri d’Argento come migliore canzone originale, e collaborato con artisti internazionali come Pauline Croze, La Pegatina, Shaun Ferguson, Weslie, Black Noyze, Alejandro Romero.

In tutto quello che fanno ci mettono l’anima.

Ogni disco è un viaggio in una cultura ricchissima, visionaria e meticcia, elementi di ricchezza e crescita artistica, oltre che umana.

