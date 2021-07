Musica in lutto, è morto Gianni Nazzaro

Il cantante e attore napoletano, 72 anni, era malato da tempo

Lutto nel mondo dello spettacolo: è morto Gianni Nazzaro, cantante e attore napoletano. L’artista era gravemente malato. Nazzaro è deceduto poco dopo le 19 di questa sera a Roma, al Policlinico Gemelli. Nato a Napoli il 27 ottobre 1948, è stato tra i protagonisti della musica leggera anni ’70. All’attivo sei partecipazioni al Festival di Sanremo.

Il suo debutto risale al 1965 con lo pseudonimo di Buddy. Nel 1967 è sul palco al Festival di Napoli con il brano ‘Sulo ppe mme e ppe te’. Nel 1968 partecipa ad Un disco per l’estate con il brano Solo noi.

Nel 1969 con Incontri d’estate canta al Cantagiro e nel ’70 vince il Festival di Napoli con Me chiamme ammore, in coppia con Peppino Di Capri. L’anno dopo la sua prima partecipazione a Canzonissima con due brani: Far l’amor con te e Miracolo d’amore, mentre nel ’72 si classifica al primo posto ad Un disco per l’estate, con il la canzone che lo ha reso famoso: Quanto è bella lei. Nel ’74 è ancora Un disco per l’estate a lanciarlo ai vertici delle classifiche dei dischi con Questo sì che è amore.

In veste di attore, è apparso nelle soap Un posto al sole e Incantesimo. Inoltre ha preso parte all’edizione 2014 di Tale e quale show, condotto da Carlo Conti. A dare notizia della scomparsa, attraverso la sua pagina social, l’amica e presentatrice Paola Delli Colli. Nazzaro lascia la compagna Nadia Ovcina, il padre Erminio e i figli Giorgia, David, Mattia e Gianni Junior.