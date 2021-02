‘LOCANDE E TRATTORIE’ il nuovo singolo del cantautore Marco Stella.

Una nuova canzone del cantautore ligure Marco Stella, ‘LOCANDE E TRATTORIE’ è disponibile in forma digitale sulle principali piattaforme streaming.

E’ un omaggio a quei luoghi ricchi di storie e pulsanti di vita, oggi ancor più sospesi tra il ricordo e la necessità di una ripresa sociale.

Il testo di Marco ha la particolarità di citare in versi i nomi – appunto – di locande e trattorie reali o immaginati.

La musica è scritta da Maurizio Geri, qui anche in veste di produttore

artistico.

MARCO STELLA

Nato nel 1966, ha pubblicato i cd “Canzoni disperse”, “Un piccolo circo

italiano” e “Mio nonno era Pertini”, album scritto e prodotto insieme al

chitarrista Marco Cravero con il quale si esibisce da anni in duo.

Nel 1997 ha omaggiato l’amico Mario Panseri sul palco del Club Tenco con una intensa rilettura chitarra e voce di “Ci siamo lasciati così”.

Nel 2000 Bruno Lauzi seleziona le sue canzoni e lo invita all’evento romano “L’altra Musica”. Collabora, come autore, in più occasioni con il batterista Gian Paolo Lancellotti.

Il brano “Mio nonno era Pertini” fa parte della colonna sonora del docu-film “Pertini il Combattente” del 2018 e nel 2019 pubblica due singoli: la ballata autobiografica “Il tempo e il desiderio”, ed una nuova versione acustica di “Mio nonno era Pertini”. Partecipa alla 6a Rassegna “d’Autore e d’Amore” di Bordighera (2018) e all’8a Rassegna “Storica e Nuova Canzone d’Autore” di Ferrara (2019) entrambe organizzate dall’Associazione Culturale Musicale Aspettando Godot.