La band The Tainted dal vivo in città

Lo Showcase della formazione italo americana parte da Salerno

Domenica 19 marzo ore 21:00 alla Stazione Marittima di Salerno Area BAR parte lo showcase dei THE TAINTED la band italo americana volata al primo posto nella classifica Jazz Italia di iTunes con il singolo di esordio Almas Que Hablan.

THE TAINTED è una band formata da musicisti di grande esperienza che nel gennaio 2023 firmano con l’etichetta Bit & Sound Music ed il produttore Tino Coppola, debuttando il 28 febbraio con un progetto discografico internazionale caratterizzato da sonorità che ha come linguaggio musicale la Jazz World Music, un mix di jazz, musica spagnola, salsa, brasiliana, italiana.

Il progetto nasce tra l’Italia e gli States, una sinergia artistica italo-americana da Salerno a Miami. L’idea nasce dal musicista e compositore Sonny Olsen, che porta in studio idee, passione, emozioni e la condivisione di tematiche e sonorità che coinvolgono altri musicisti, con cui nasce la band THE TAINTED: Melania Cobucci (Vocals), Damiano Dematteis (bass), Giovanni Iannone (Percussions), Roberto Calcagno (Drums), Sonny Olsen (Keyboards).

Il primo singolo disponibile già su tutte le piattaforme Almas Que Hablan è un brano cantato in italiano e spagnolo, che parla di anime, dell’incontro delle anime e di come riescono a riconoscersi tra loro ed evolversi insieme. Il singolo anticipa l’album di prossima pubblicazione, in cui le tematiche e le sonorità permetteranno al disco di distinguersi nella scena indipendente, supportato dagli Showcase in programma in cui il pubblico saprà apprezzare il talento ed il lavoro di questi artisti.

Disponibile online in streaming e download