Due voci e una chitarra, il live delle Ebbanesis

Il duo domani al Common Ground di Napoli

Porteranno tutta la carica sonora che le contraddistingue e soprattutto i brani dell’ultimo album, Transleit, pubblicato lo scorso 24 gennaio con Soundfly, che contiene il sunto della loro maestria e del loro repertorio registrato nell’Auditorium Novecento di Napoli, uno degli studi di registrazione più antichi d’Europa. Domani, sabato 8 febbraio, al Common Ground salgono sul palco le Ebbanesis. Il duo composto da Viviana Cangiano e Serena Pisa si esibirà a partire dalle 22.30. Suoneranno (e canteranno) le canzoni che le hanno rese le star musicali del web, e sarà un tripudio.

Si esibiscono ormai in tutto il mondo (Francia, Germania, Russia, Emirati Arabi, per la precisione a Riyad, dove per la prima volta due donne europee sono salite su un palco per una performance pubblica), e per il live nella loro città hanno scelto l’industrial bistrò di via Scarfoglio.

Due voci e una chitarra, divenute virali su Facebook grazie a intriganti rivisitazioni di classici della canzone napoletana ma anche celebri pezzi rock cantati in dialetto: è il caso di Carmela, che ha superato le 400.000 visualizzazioni e soprattutto Bohemian Rhapsody dei Queen, che ne ha registrate oltre 2.000.000.

Quello a cui gli ospiti del Common Ground devono prepararsi è “Serenvivity”, spettacolo-concerto nel quale Viviana e Serena cantano classici come Reginella, ‘O sarracino, Rundinella (nata grazie a una richiesta di Maurizio De Giovanni), ‘O zappatore, ‘A rumba de scugnizzi, ‘O sole mio e tanti altri, insieme a brani di respiro internazionale tradotti in napoletano. Ma il duo fa anche divertire, oltre che ballare e cantare, e così non mancheranno momenti umoristici che esaltano le loro doti attoriali.

start ore 22.30

(Concerto ad ingresso gratuito)

Apertura ore 20.30

Cena su prenotazione



A seguire Dj Giorgio Bracci e Cerchietto



Ingresso free entro le 23.00

Dalle 23.00: 15€ con drink

Dalle 24.00: 20€ con drink