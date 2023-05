Caserta, la musica al tempo di Vanvitelli

In programma tre esclusivi concerti nella Cappella Palatina della Reggia

Musica al tempo di Vanvitelli

È il Progetto dell’Orchestra da Camera di Caserta per le Celebrazioni Vanvitelliane e propone brani di autori napoletani e d’oltralpe. L’idea trae spunto da quanto colto dal Sommo Architetto in occasione della rappresentazione al Teatro di San Carlo di Napoli dell’opera Alessandro nelle Indie di Johann Cristian Bach:“…Conviene confessare che la Musica non è più privativa dell’Italia. L’armonia, la dolcezza, la grazia, la regolata varietà, e tutt’altro che costituisce Musica e Melodia praticata da questo valentissimo uomo (J.C. Bach) mi ha sorpreso come ogni altro di Napoli”. (Lettera del 16 gennaio 1762). Vanvitelli, dunque, coglie con sorprendente acume e anticipo il nuovo corso della musica e gli elementi che la caratterizzeranno.



La prima parte del Progetto si svolgerà dal 20 maggio al 24 giugno 2023 e propone tre concerti alla Cappella Palatina della Reggia di Caserta a cui parteciperanno, quali solisti ospiti, Carlo Torlontano – corno delle Alpi, Paolo Carlini – fagotto e Giuseppe Albanese – pianoforte; inoltre, nell’ambito del segmento del Progetto Vanvitelli oltre la Reggia, i concerti saranno proposti in replica in località di Terra di Lavoro che conservano testimonianze, riferimenti o ascendenze vanvitelliane, per l’occasione ad Aversa.

Il primo concerto si terrà sabato 20 maggio 2023 alle ore 17:30 presso la Cappella Palatina (in anteprima ad Aversa – Chiesa di S. Agostino venerdì 19 maggio 2023 ore 20:30) e vi parteciperà, quale solista ospite, Carlo Torlontano; in programma, oltre a due sinfonie di Wolfgang Amadeus Mozart e Leopold Kozeluh, due concerti per corno delle Alpi di Leopold Mozart e Anton Zimmermann.

Carlo Torlontano – corno delle Alpi

Il corno delle Alpi, strumento oggi insolito ma all’epoca diffuso ed utilizzato da diversi compositori, evocativo di scene campestri e di caccia, ben si integra con l’atmosfera del complesso vanvitelliano, in special modo con il suo Parco. Il concerto di Anton Zimmermann, inoltre, evoca, con sorprendente coincidenza, alcune atmosfere della futura Sinfonia Pastorale di Beethoven.

Il Progetto, scelto dal Comitato scientifico nell’ambito del piano di valorizzazione della Reggia di Caserta si avvale del sostegno del MIC e della Regione Campania.

CALENDARIO COMPLETO

Venerdì 19 Maggio – 20:30 – Aversa Chiesa di S. Agostino

Orchestra da Camera di Caserta – Antonino Cascio – direttore

Carlo Torlontano –corno delle Alpi

Anton Zimmermann – Sinfonia Pastoritia per corno delle Alpi e archi

Wolfgang Amadeus Mozart – Sinfonia in re maggiore KV 81

Leopold Mozart – Sinfonia Pastorella per corno pastoriccio e archi

Leopold Kozeluh – Sinfonia n.3 in sol minore

Prolusione – Vanvitelli ad Aversa a cura di Jolanda Capriglione– Club Unesco Caserta

________________________________

Sabato 20 Maggio – 17:30

Reggia di Caserta Cappella Palatina

Orchestra da Camera di Caserta – Antonino Cascio – direttore

Carlo Torlontano -corno delle Alpi

Anton Zimmermann – Sinfonia Pastoritia per corno delle Alpi e archi

Wolfgang Amadeus Mozart – Sinfonia in re maggiore KV 81

Leopold Mozart – Sinfonia Pastorella per corno pastoriccio e archi

Leopold Kozeluh – Sinfonia n.3 in sol minore

______________________________

Venerdì 09 Giugno – 20:30

Aversa Chiesa della SS. Trinità (S. Audeno)

Orchestra da Camera di Caserta – Antonino Cascio – direttore

Paolo Carlini – fagotto

Domenico Cimarosa – Overture dall’opera I Traci amanti

Wolfgang Amadeus Mozart – Concerto in si bemolle maggiore per fagotto e orchestra KV 191

Franz Joseph Haydn – Sinfonia n.83 in sol minore La Poule

Prolusione – Musicisti aversani al tempo di Vanvitelli a cura di Nicola De Chiara – giornalista, scrittore

_______________________________

Sabato 10 Giugno – 17:30

Reggia di Caserta Cappella Palatina

Orchestra da Camera di Caserta – Antonino Cascio – direttore

Paolo Carlini – fagotto

Domenico Cimarosa – Overture dall’opera I Traci amanti

Wolfgang Amadeus Mozart – Concerto in si bemolle maggiore per fagotto e orchestra KV 191

Franz Joseph Haydn – Sinfonia n.83 in sol minore La Poule

_______________________________

Venerdì 23 Giugno –

Aversa Chiesa di S. Domenico

Orchestra da Camera di Caserta – Antonino Cascio – direttore

Giuseppe Albanese – pianoforte

Gennaro Astarita – Overture dall’opera Il Principe Ipocondriaco

Wolfgang Amadeus Mozart – Concerto in si bemolle maggiore per pianoforte e orchestra KV 456

Franz Joseph Haydn – Sinfonia n.76 in mi bemolle maggiore

Prolusione – Architetti ad Aversa al tempo di Vanvitelli: Filippo Raguzzini a cura di Giuseppe Lettieri – giornalista

_______________________________________________

Sabato 24 Giugno – 17:30

Reggia di Caserta Cappella Palatina

Orchestra da Camera di Caserta – Antonino Cascio – direttore

Giuseppe Albanese – pianoforte

Gennaro Astarita – Overture dall’opera Il Principe Ipocondriaco

Wolfgang Amadeus Mozart – Concerto in si bemolle maggiore per pianoforte e orchestra KV 456

Franz Joseph Haydn – Sinfonia n.76 in mi bemolle maggiore

_________________________________________________________

