Capri: nel segno del jazz, il secondo appuntamento della rassegna “Un’estate per sognare”

Venerdì 5 luglio a Villa San Michele Amanda Ginsburg e Elise Einarsdotter

Venerdì 5 luglio alle ore 20 secondo appuntamento con la rassegna dei concerti a Villa San Michele, ex dimora del medico e scrittore Axel Munthe, tra i musei più visitati della Campania e sede delle istituzioni svedesi a Capri.

Serata jazz dal titolo “Secrets On The Way To The Hilltop”, sulla terrazza panoramica, che porterà la firma di due eccezionali performer: la cantante Amanda Ginsburg, attualmente sulla cresta dell’onda in tutto il nord Europa e la versatile pianista Elise Einarsdotter. Insieme omaggeranno autori come Blossom Dearie e Kenny Weeler, per citare alcuni.

Elise Einarsdotter e Amanda Ginsburg, sono un duo intrigante e dinamico, composto da due tra le jazziste svedesi più amate e affermate. Il concerto di cui saranno protagoniste prende le mosse da loro composizioni e dal repertorio americano dei songbooks. Una performance forte e sentita dove il romanticismo quotidiano e la poesia di autori svedesi e italiani si susseguono dolcemente. Sia Elise che Amanda possiedono un calore unico e una genuina capacità di coinvolgere il pubblico, invitandolo a calarsi nel loro mondo musicale. L’ultimo album di Amanda (Vals i april) ha subito preso il primo posto nella classifica jazz in Svezia, quando è uscito a maggio.

Dopo lo strepitoso successo dell’inaugurazione della stagione concertistica, la soprintendente Kristina Kappelin invita a non perdere questa notte jazz: “La nostra terrazza ha accolto negli anni jazzisti dalla sensibilità e creatività straordinarie. Amanda ed Elise hanno preparato per il pubblico caprese uno spettacolo molto coinvolgente, melodico e invitante”.

La rassegna concertistica si svolgerà, come di consueto, ogni venerdì fino al 9 agosto, con la consulenza musicale di Bo Löfvendahl, grazie al contributo di Progetto Piano e al patrocinio dell’Ambasciata di Svezia.

Per partecipare agli eventi è importante prenotarsi e per l’acquisto dei biglietti (prezzo concerti € 20,00; ridotto ragazzi e studenti € 10,00) basta recarsi alla biglietteria mezz’ora prima o, in prevendita, tutti i giorni dalle 9 alle 18. Per chi viene da Napoli vi è la possibilità di rientro con l’ultima corsa marittima. Per informazioni: tel. 081.8371401 www.villasanmichele.eu