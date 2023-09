“Cilento Festival”, nuovi entusiasmanti appuntamenti a Pollica

La rassegna dedicata ad Angelo Vassallo giunta alla terza edizione ricorderà il sociologo Domenico De Masi

Al Cilento festival – Pollica, giunto alla terza edizione, in programma nuovi ed entusiasmanti appuntamenti. La kermesse continua ad offrire incontri di qualità nel Teatro Sala Keys alla frazione Pioppi.

La manifestazione ricorda Angelo Vassallo, ucciso tredici anni fa. Il fondatore e direttore artistico Girolamo Marzano ha curato il cartellone.

Gli appuntamenti

Il 29 settembre 2023 sarà la volta di Giuseppe Manfridi, autore teatrale molto apprezzato. Con lui ci sarà Lorenzo Manfridi, per presentare due testi, La particina.

Lo spettacolo coinvolge il pubblico fin dal foyer. Infatti, Manfridi si presenta come una guida che accompagna i presenti a incontrare uno strano esemplare scenico. Si tratta di una particina teatrale tratta da Romeo e Giulietta.

Successivamente, la guida porta i visitatori in un sottoscala dove si nascondono le ombre dei personaggi secondari. Qui dialoga con la particina, che si mostra scontenta e rancorosa.

La particina si lamenta di avere solo due battute nella storia e di essere trascurata dall’autore e dagli altri personaggi. Inoltre, la particina difende il suo ruolo, ma vorrebbe essere più importante.

Il 30 settembre 2023, Giulia Morgani porta in scena La Castellana. Il testo di Giuseppe Manfridi si ispira alla contessa Erzsébet Báthory (1560-1614). Questa nobildonna ungherese uccideva le giovani vergini per bagnarsi nel loro sangue. Credeva così di conservare la sua bellezza. Il processo che la condannò a morire murata viva documenta 650 vittime.

“Concerto blu”: il ricordo di Domenico Modugno

Successivamente, il 7 ottobre 2023, Lalla Esposito canta, al Cilento Festival, Domenico Modugno. Concerto blu è un viaggio tra la poesia e la musica del grande artista italiano.

Modugno era solare, tempestoso, irruento. Eccelleva in teatro e nella canzone, fino alla malattia che lo colpì. Aveva anche una nota malinconica che alimentava la sua arte e la sua esuberanza.

Lo spettacolo mescola musica, teatro, canzoni e pagine del suo diario. Da Polignano a Mare al mondo intero, il suo Volare lo rese famoso.

La sua vita ebbe un momento difficile con la Fininvest e poi la fine improvvisa. Ma non smise mai di sognare in libertà.

La serata dedicata a Umberto Eco

Mariano Rigillo sarà il protagonista di Le verità relative di Umberto Eco l’8 ottobre 2023. L’attore, acclamato da critica e pubblico, darà voce al semiologo, filosofo e scrittore.

Eco ha influenzato la storia culturale del Paese con le sue parole. Nel testamento, Eco chiese di non celebrarlo nei primi dieci anni dopo la sua morte. Questo rischiava di farlo dimenticare.

Tuttavia, lo spettacolo non vuole infrangere la sua volontà, ma parlare della sua attività. Eco era un uomo ironico, come mostrano le Bustine di Minerva che scriveva su L’Espresso.

Pertanto, l’ironia sarà la guida per raccontarlo. Inoltre, con Rigillo ci saranno Anna Teresa Rossini e Silvia Siravo.

Infine, Daniele Tortora, docente al liceo Leonardo Da Vinci di Vallo della Lucania, ha curato la drammaturgia.

Il concerto per voci single

In occasione della terza edizione della rassegna, il 12 ottobre 2023 Cilento festival – Pollica ospiterà un nuovo spettacolo. Si chiama Nuovo concerto per voci single e ha come protagonisti Girolamo Marzano, voce recitante, Francesco Formicola, tenore, e una cantante-attrice.

Accompagnati da una piccola orchestra, i tre artisti si esibiranno sul palcoscenico della Cappella di S. Marco, appena restaurata. Inoltre, il loro percorso drammaturgico/musicale sarà un mix di poesie, arie d’opera e monologhi di autori come Brecht, Eduardo, Viviani e Karl Valentin.

Infatti, il tema che li lega è il teatro nelle sue diverse espressioni: prosa, musica e canzoni.

“E’ un format che abbiamo inventato lo scorso anno per il Cilento Festival e che riproponiamo con nuovi contenuti” – spiega Marzano

“Ogni anno vogliamo creare uno spettacolo diverso in questo luogo suggestivo che accoglieva i pescatori al loro ritorno dal mare“.

Il testo scritto dal direttore artistico Girolamo Marzano

Inoltre, sabato 21 ottobre 2023 il pubblico potrà assistere a A proposito di Eva, un testo scritto da Girolamo Marzano.

Quest’ultimo ha voluto rappresentare il mondo dello spettacolo come metafora del mondo nel suo complesso. Infatti, con toni tragicomici, si affrontano temi esistenziali, conflitti generazionali sfiorando la lotta di classe.

Eva e Margo sono le due facce contrapposte ma nello stesso tempo unite della stessa figura. La donna, l’attrice, il passare inesorabile degli anni la fame inesorabile di visibilità.

L’ambientazione negli anni ‘50 non permette l’intrusione dei social media o delle influencer, ma le dinamiche sono implacabilmente le stesse.

Un attacco dal basso con determinazione e una capacità metodicamente allenata da parte di Eva al posto di Margo.

Gli uomini a fare da corona, spesso usati sia da Eva che da Margo, il regista, il drammaturgo, l’aiuto regista, il giornalista… strumenti nelle loro mani e anche in quelli di Karen, l’amica di Margo moglie del drammaturgo che parteggia ora per l’una ora per l’altra, assistendo a vittorie e sconfitte come un arbitro di gara che verrà alla fine platealmente esautorato.

Per fortuna tutti i conflitti sono stemperati da un tono da commedia brillante, molto anticipatore delle migliori serie televisive ma con un linguaggio squisitamente teatrale.

“Mobbing Dick”: le difficoltà delle donne artiste nel mondo dello spettacolo

Caroline Pagani è la protagonista di Mobbing Dick, uno spettacolo che racconta le difficoltà delle donne artiste nel mondo del lavoro. Il 27 ottobre 2023, l’attrice porterà in scena la sua performance al Cilento festival – Pollica.

Lo spettacolo ha vinto numerosi premi, tra cui il Premio dell’Unione Femminile Nazionale Italiana 2009, il Premio La corte della Formica miglior attrice e il Premio Teatri Riflessi 2022.

Mobbing Dick è una commedia ironica e surreale, che mescola testi shakespeariani e situazioni paradossali. Infatti, l’attrice si presenta a un’audizione per uno spettacolo sull’Eros, ma scopre che il regista è un produttore di film porno.

I due hanno visioni e linguaggi diversi, e l’attrice subisce una serie di umiliazioni, come la protagonista shakespeareana di Misura per Misura. Tuttavia, non si arrende e cerca di resistere al sistema che la vuole trasformare in un mostro.

“2984”: la reazione dell’essere umano alla perdita della libertà

Rosalba Di Girolamo porta in scena 2984 al Teatro Sala Keys. Lo spettacolo si ispira a Il racconto dell’Ancella di Margaret Atwood.

L’attrice interpreta Difred, una donna che vive in un mondo totalitario. Il suo ruolo è quello di procreare per i Comandanti, i capi della teocrazia.

Difred si racconta con un vecchio registratore, tra ricordi e voci. Il suo abito rosso e la sua valigia rossa sono i simboli della sua condizione.

Inoltre, lo spettacolo esplora il tema della fertilità interiore, oltre che fisica. Infatti, come reagisce l’essere umano quando perde la sua libertà?

Infine, lo spettacolo andrà in scena sabato 4 novembre 2023.

“Play House”: il racconto della quotidianità nella coppia

Francesco Montanari, l’attore romano che ha conquistato il pubblico con il suo talento, sarà protagonista di Play House il 10 novembre 2023.

Lo spettacolo racconta la storia di Katrina e Simon, una coppia che vive tra amore e odio, passione e noia, fedeltà e tradimento.

In 13 scene, i due si confrontano con la loro quotidianità, si feriscono e si amano, si mettono in discussione e si illudono.

Ma chi sono davvero? Che cosa nascondono? Che cosa cercano? Lo spettatore assiste alla loro vita intima, come se fosse un voyeur che guarda dalla serratura.

La scena è una stanza bianca, dove tutto può accadere. Il mondo esterno è solo un rumore di fondo, che a volte li intriga e a volte li spaventa.

“Io Divina – Omaggio a Maria Callas” e “Iliade”: due spettacoli imperdibili

Inoltre, la rassegna teatrale proseguirà con altri due spettacoli imperdibili: Io Divina – Omaggio a Maria Callas e Iliade di Corrado D’Elia. Le date saranno comunicate a breve.

Gli spettacoli saranno anche l’occasione per incontrare gli studenti delle scuole del territorio, per avvicinarli al teatro e alla cultura.

Presentazione del libro di Stella Cervasio con la prefazione del sociologo De Masi

Il cartellone sarà arricchito dalla presentazione di un libro che racconta la storia e il presente del Real Albergo dei Poveri. Questi è il monumento napoletano progettato da Ferdinando Fuga nel Settecento.

L’autrice è Stella Cervasio, giornalista e scrittrice. Il titolo è Taccuino del serraglio. Nel labirinto dell’albergo dei poveri (Langella edizioni).

Inoltre, il libro si presenta come un reportage fotografico e testuale, che mostra le condizioni attuali dell’edificio e le possibili prospettive future.

In particolare, il volume ha una prefazione del sociologo Domenico De Masi, recentemente scomparso.

Infine, la presentazione del libro avrà luogo a ottobre (la data precisa sarà comunicata in seguito) e vedrà la collaborazione artistica di Paolo De Santillana.

Il ricordo di Angelo Vassallo del direttore artistico Girolamo Marzano

Angelo Vassallo è il protagonista dell’edizione 2023. Lo ricorda con affetto Marzano, suo amico e regista teatrale.

“Vassallo condivideva con me le idee di ‘politica culturale’ – dice Marzano – Mi parlava spesso del suo sogno di avere un teatro ad Acciaroli”.

Infatti, – prosegue il Direttore artistico – abbiamo visitato insieme alcuni luoghi possibili, come lo spazio dietro la torre sul porto. Purtroppo non lo ascoltai e me ne pentii quando lo uccisero”.

Nel 2018 – racconta il fondatore del Cilento festival – Pollica – mentre ero direttore artistico di Castellabate luogo dell’incanto, volli omaggiarlo con lo spettacolo Il Sindaco Pescatore tratto dal libro di suo fratello Dario e interpretato da Ettore Bassi”.

Infine, Girolamo Marzano conclude dicendo:

“Oggi, grazie al suo vice e successore Stefano Pisani, a Pioppi c’è una sala teatrale dove si fanno spettacoli, cineforum, incontri con studenti, stage sulla dieta mediterranea, convegni. In questo modo, onoriamo la sua memoria e realizziamo, in parte, il suo grande desiderio“.