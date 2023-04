Bono Vox al San Carlo di Napoli sold out

Nel giro di pochi minuti esauriti online i biglietti per l’unica data italiana dell’evento “Stories of surrender” dell’artista irlandese

E’ già montata la polemica in rete per l’acquisto dei biglietti per assistere all’unico evento live in Italia, quello del 13 maggio, del leader degli U2, stavolta da solo, al Teatro San Carlo di Napoli, subito esauriti nel giro di pochi minuti.

Molti fans, interessati a partecipare allo straordinario ed unico evento, hanno dovuto rinunciare all’acquisto dei tagliandi d’ingresso in quanto all’apertura delle vendite on-line, nonostante il prezzo fosse molto alto (si va da un min. di €172,50 ad un max di €345) nel giro di 30 min. già non vi era più disponibilità degli stessi.

Questa anomalia si era già verificata nella giornata di mercoledì scorso quando i possessori del codice fanclub collegandosi sul sito ufficiale degli U2 non sono riusciti nell’intento di poter prenotare un posto per assistere all’evento.