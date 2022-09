Venezia, studente stagista di 18 anni morto schiacciato da lastra metallo: lavorava gratis

Incidente in un’azienda di Noventa di Piave, specializzata nella lavorazione del metallo. Gli effetti della legge “Buona scuola” approvata dal governo di Matteo Renzi

Un giovane operaio, Giuliano De Seta 18 anni, è morto questo pomeriggio in un incidente all’interno della BC Service a Noventa di Piave, in provincia di Venezia, azienda specializzata nella lavorazione del metallo . Era uno studente di un istituto tecnico di Portogruaro e stava svolgendo uno stage in azienda per acquisire crediti. Il ragazzo sarebbe stato colpito da una lastra di metallo caduta dai cavalletti ai quali era appoggiata. Pare che il ragazzo, Giuliano de Seta, si trovasse da solo nei pressi di un macchinario, quando la pesante lastra di ferro è scivolata. I soccorsi del Suem sono stati immediati, ma le importanti lesioni subite agli arti inferiori non hanno lasciato scampo al ragazzo.

Un altro stagista morto, altra vittima della famigerata legge sulla “buona scuola” introdotta dal governo di Matteo Renzi. Sfruttamento legalizzato dallo Stato. L’Italia di sicuro non è un esempio da seguire sotto questo profilo. La pratica è già stata condannata dal Parlamento europeo due anni fa. L’Italia di sicuro non è un esempio da seguire sotto questo profilo. Gli stage extracurricolari e i tirocini formativi non vengono formalmente riconosciuti come contratti di lavoro, nonostante spesso il ruolo svolto dallo stagista sia identico, se non più faticoso, a quello degli altri impiegati. La sicurezza e la prevenzione sulla salute vengono considerati dalle azienda degli optional, dei costi fastidiosi. Uno sfruttamento che va cancellato.

Protestano gli studenti: “Chiedevamo di abolire i Pcto e riformare il rapporto tra scuola e lavoro, costruendo tirocini in luoghi di lavoro sicuri. Nulla è stato fatto e oggi ci troviamo di nuovo di fronte ad un terribile incidente. Si deve agire subito, non è scuola un luogo che può far morire i nostri coetanei – afferma la Rete degli Studenti Medi

