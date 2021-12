Un grande Napoli passa per 1-0 in casa del Milan. Gli azzurri secondi in classifica

A San Siro decide la partita un bel gol di Elmas su angolo battuto da Zielinski dopo soli 5 minuti

Un grande Napoli passa per 1-0 in casa del Milan nel posticipo della 18/a giornata di Serie A e aggancia proprio i rossoneri al secondo posto in classifica con 39 punti.

A San Siro decide la partita un bel gol di Elmas su angolo battuto da Zielinski dopo soli 5 minuti. Prova di grande carattere e personalità della squadra di Spalletti, che si impone nonostante le assenze pesanti di Insigne, Fabian Ruiz, Koulibaly e Oshimen.

“E’ stato bellissimo, abbiamo sofferto un po’ ma abbiamo dimostrato carattere vincendo contro il Milan in un campo molto difficile” – ha detto Piotr Zielinski, commentando a Dazn la vittoria contro il Milan.”Io sto bene, sono contento che ho aiutato anche oggi la squadra. Abbiamo vinto e questo è l’importante, il mister ci ha chiesto di vincere perchè serviva e ce l’abbiamo fatto. Un orgoglio fatto da capitano“, ha aggiunto.”Lo Scudetto? Noi ci siamo e lotteremo fino alla fine, questa era una partita molto importante perché abbiamo dimostrato di essere una grande squadra anche con tante assente“, ha concluso Zielinski.

La classifica di Serie A dopo gli incontri odierni validi per la 18/a giornata. Inter 43 punti; Milan e Napoli 39; Atalanta 37; Fiorentina, Juventus e Roma 31; Lazio 28; Empoli 27; Torino 25; Bologna e Sassuolo 24; Verona 23; Udinese 20; Samp 19; Venezia 17; Spezia 13; Genova e Cagliari 10; Salernitana 8.