Trionfo ai rigori sull’Inghilterra, Italia campione d’Europa!

Azzurri ancora implacabili dal dischetto, dopo l’1-1 di tempi regolamentari e supplementari: 5-4

L’Italia è campione d’Europa a Wembley, in casa dell’Inghilterra, sconfitta 5-4 ai rigori. Gol lampo inglese con Shaw al 2′, su indecisione della retroguardia. Risponde Bonucci al 67′ in mischia. La rete azzurra: Verratti salta per raggiungere un calcio d’angolo, spedisce la palla verso l’angolo basso di sinistra, il portiere respinge la palla contro il palo ma il difensore ribadisce in gol. I supplementari non modificano il risultato. Decidono i rigori, come in semifinale con la Spagna. L’Italia rivince gli Europei dopo 53 anni. E il Paese impazzisce di gioia, lasciandosi alle spalle, almeno per una notte, le paure del Covid.

ITALIA-INGHILTERRA 5-4 dcr (1-1)

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson (13′ sts Florenzi); Barella (8′ st Cristante), Jorginho, Verratti (6′ sts Locatelli); Insigne (1′ sts Belotti), Immobile (8′ st Berardi), Chiesa (40′ st Bernardeschi). A disp. Sirigu, Meret, Pessina, Acerbi, Bastoni, Toloi. Ct Mancini

Inghilterra (3-4-2-1): Pickford; Walker (19′ sts Sancho), Maguire, Stones; Trippier (25′ st Saka), Phillips, Rice (28′ st Henderson, 14′ sts Rashford), Shaw; Mount (8′ sts Grealish), Sterling; Kane. A disp. Ramsdale, Johnstone, Mings, Coady, Calvert-Lewin, James, Bellingham. Ct Southgate

Arbitro: Kuipers (Olanda)

Reti: 2′ pt Shaw, 22′ st Bonucci

Note: ammoniti Barella, Bonucci, Insigne, Chiellini, Jorginho, Maguire; sequenza dei rigori: Berardi gol; Kane gol; Belotti parato; Maguire gol; Bonucci gol; Rashford palo; Bernardeschi gol; Sancho parato; Jorginho parato; Saka parato