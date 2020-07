“Terrone del c…”. Insulta tifoso del Napoli, bufera su dirigente dell’Atalanta

Il sostenitore azzurro aveva provocato il tecnico Gasperini: “Con la Juve ve la giocate la partita o gliela regalate come al solito?”. La replica, ripresa in un video, scatena però indignazione

“Dopo 10 anni ve la giocate la partita o gliela regalate come al solito? Forza Napoli!”. Una provocazione di un tifoso del Napoli, rivolta al tecnico Gasperini, appena sceso dal torpedone a Torino, in vista di Juventus-Atalanta. Tanto basta per innescare la reazione, ripresa in un video, di Mirco Moioli, team manager del club bergamasco: “Testa di cazzo…terrone del cazzo”. Più flemmatico l’allenatore, l’istante precedente: “Vai a fare un giro…”. Ma sono le prime parole a scatenare una bufera sul dirigente dell’Atalanta. In rivolta i social, dove la tifoseria del Napoli è indignata, per quelle frasi. Epiteti giudicati di matrice razzista, per quanto attivati da una provocazione.