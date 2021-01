Sparito da casa De Luca, ex presidente Federconsumatori: appello del figlio

Formazione da sindacalista Cgil, volto noto in Campania, ha fatto perdere le tracce a Napoli da 48 ore

Apprensione a Napoli per la sparizione di Gianni De Luca, ex presidente nazionale di Federconsumatori, un passato da sindacalista Cgil. De Luca, volto noto in città, ha fatto perdere le tracce da 48 ore. L’ultima volta è stato visto lunedì mattina, al centro direzionale di Napoli. Un appello su Facebook è stato lanciato dal figlio Enrico: “Se qualcuno lo avesse visto – a Napoli o altrove -mi contatti immediatamente è mio Padre”.