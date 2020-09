Serie A, stadi aperti a mille spettatori

La deroga decisa dal governo: il via da domani

Svolta nel campionato italiano di serie A, Da domani stadi aperti in tutte le partite, per un massimo di ingressi di mille persone sugli spalti. Da quanto si apprende, la novità emergerebbe da un incontro organizzato dal ministro Boccia con il presidente della conferenza delle Regioni Bonaccini, in presenza dei ministri Speranza e Spadafora. Si lavora anche, da qui al 7 ottobre, per dare un contributo condiviso tra governo e regioni in vista del prossimo dpcm, anche in base alle valutazioni di Salute e Cts della curva epidemiologica, per definire una percentuale di ingresso che tenga conto della capienza degli impianti per ogni disciplina sportiva. La prima Regione ad riaprire parzialmente gli impianti era stata L’Emilia-Romagna, con un’ordinanza per l’accesso di mille spettatori.