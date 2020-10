Poker Napoli, Atalanta annichilita

Azzurri scatenati: 4 gol nel primo tempo con doppietta di Lozano, Politano e Osimhen. Nella ripresa gli orobici accorciano grazie a Lammers

Un poker servito nel primo tempo, e il Napoli asfalta l’Atalanta, prima a punteggio pieno sinora, e considerata squadra più in forma del campionato. Tutta qui la sintesi del match al San Paolo, dove gli azzurri si lasciano alle spalle i veleni degli ultimi giorni, scanditi dalla sconfitta a tavolino per la mancata trasferta in casa della Juventus. Il Napoli dà spettacolo nei primi 45′, sommergendo gli ospiti con gioco e gol. Apre una doppietta dell’indemoniato Lozano, il tris arriva dal sinistro di Politano dalla lunga distanza. Il 4-0 è di un Osimhen incontenibile, con un destro da fuori: è il primo gol in serie A del nigeriano. Nella ripresa gli orobici accorciano grazie a Lammers. Alla quarta giornata il Napoli ha 8 punti, senza dimenticare il match a carte bollate, per riprendersi il punto di penalità, e giocarsi la sfida con la Juventus.

(Foto SSC Napoli Official/Twitter)

NAPOLI-ATALANTA 4-1 (4-0)

Napoli (4-2-3-1): Ospina 6; Di Lorenzo 7, Manolas 6, Koulibaly 6.5, Hysaj 6.5; Fabian Ruiz 6.5 (38’st Demme sv), Bakayoko 7 (30’st Malcuit 6); Politano 7.5 (15’st Ghoulam 6), Mertens 7 (30’st Lobotka 6), Lozano 8; Osimhen 7.5 (38’st Petagna sv). In panchina: Meret, Contini, Mario Rui, Llorente, Maksimovic, Rrahmani. Allenatore: Gattuso 8

Atalanta (3-4-2-1): Sportiello 5; Toloi 5, Romero 5.5, Palomino 4.5 (1’st Djimsiti 6); Depaoli 5.5, de Roon 6, Pasalic 6, Gosens 6 (36’st Muriel sv); Ilicic 5 (18’st Malinovskyi 6), Gomez 6 (10’st Lammers 7); Zapata 5.5 (1’st Mojica 6). In panchina: Radunovic, Rossi, Sutalo, Freuler, Hateboer, Miranchuk. Allenatore: Gasperini 5

Arbitro: Di Bello di Brindisi 6

Reti: 23′ e 27 pt Lozano, 30’pt Politano, 43’pt Osimhen; 24’st Lammers

Note: giornata piovosa, terreno in buone condizioni. Ammoniti: Toloi, Gosens, Lozano, Djimsiti. Angoli: 6-2. Recupero: 2′; 4′