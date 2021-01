Napoli, va tutto storto: Supercoppa alla Juventus

Azzurri piegati 2-0: sblocca Ronaldo, servito da un rimpallo su Bakayoko, raddoppia Morata nel recupero. Insigne sbaglia il rigore del pari all’80’

Al Napoli va tutto storto, e la Supercoppa italiana se la prende la Juventus, vendicando l’ultima finale di Coppa Italia. A Reggio Emilia, gli azzurri sono piegati 2-0. Sblocca Ronaldo, servito da un rimpallo su Bakayoko, raddoppia Morata nel recupero, a porta vuota. Per il Napoli, all’80’ l’episodio chiave, quando Insigne calcia fuori il rigore del pari, pur spiazzando Szczesny. L’arbitro Valeri lo aveva concesso per maldestro fallo di McKennie su Mertens, sbucato di spalle e colpito da un calcio. Il Napoli impreca anche su due prodezze del portiere juventino: nel primo tempo, con riflesso felino, a deviare un tuffo di testa ravvicinato di Lozano; nell’extratime, su conclusione deviata di Zielinski. Ma il Napoli deve prendersela con se stesso: a lungo troppo rinunciatario, e poco coraggioso. Con un piglio più sfrontato, questa Juventus poteva mettersi in difficoltà. Invece niente, e sono amarissime, a fine gara, le lacrime di capitan Insigne.

JUVENTUS-NAPOLI 2-0 (0-0)

Juventus (4-4-2): Szczesny 7; Cuadrado 6.5, Bonucci 6, Chiellini 6, Danilo 5.5; McKennie 5.5, Arthur 6, Bentancur 6 (38′ st Rabiot sv), Chiesa 5.5 (1′ st Bernardeschi 6.5); Kulusevski 6 (38′ st Morata 6.5), Ronaldo 7. In panchina: Pinsoglio, Buffon, Ramsey, Di Pardo, Dragusin, Frabotta, Fagioli, Ranocchia. Allenatore: Pirlo 6

Napoli (4-2-3-1): Ospina 6; Di Lorenzo 5.5, Manolas 5.5, Koulibaly 6, Mario Rui 6 (39′ st Politano sv); Bakayoko 5 (22′ st Elmas 6), Demme 6 (39′ st Llorente sv); Lozano 6.5, Zielinski 6, Insigne 5; Petagna 5.5 (27′ st Mertens 6.5). In panchina: Meret, Contini, Maksimovic, Hysaj, Ghoulam, Rrahmani, Cioffi, Lobotka. Allenatore: Gattuso 5

Arbitro: Valeri di Roma 5.5

Reti: 19′ st Cristiano Ronaldo, 50′ st Morata

Note: serata serena, terreno di gioco in cattive condizioni. Insigne ha sbagliato un calcio di rigore al 35′ st. Ammoniti: Cristiano Ronaldo, Zielinski. Angoli: 10-3. Recupero: 0′; 5′