Napoli stellare, Ajax battuta 6-1

Azzurri inarrestabili anche in Champions League

Il Napoli non rallenta. Un altro spettacolo europeo, altra prestazione stellare. Nessuna squadra, nella storia delle coppe europee, aveva segnato 6 gol ad Amsterdam. La scena la ruba Raspadori, ma i voti sono altissimi per tutti, a cominciare da Luciano Spalletti. La squadra ha giocato a memoria, con grande intensità e precisione, sfruttando al meglio le tantissime carenze dell’avversario, impreciso in fase offensiva e incredibilmente disordinato e confusionario in quella difensiva.

Gli azzurri vanno sotto dopo 9′ puniti da un fortunoso gol di Kudus, poi la ribaltano con le reti di Raspadori, Di Lorenzo e Zielinski già nel primo tempo. Nella ripresa dilagano ancora con Raspadori (doppietta), col solito Kvaratskhelia e con Simeone.

Gli ottavi di finale sono ormai a un passo: per strappare il pass basterà un pari mercoledì prossimo al “Maradona”.