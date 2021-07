Napoli, Spalletti si presenta: “Orgoglioso di allenare nella città di Maradona”

A Castel Volturno prima conferenza stampa del nuovo tecnico: “È possibile che io abbia sentito Emerson…”

Il Napoli presenta Luciano Spalletti a Castel Volturno. “Sono stato contento dal primo momento di arrivare al Napoli perché – dice il nuovo tecnico azzurro – squadra e città sono forti, completo un po’ il mio tour dell’anima dopo aver allenato a Roma che è la città del Papa, a San Pietroburgo che è quella dello zar e a Milano che è la città della moda. Sono orgoglioso di venire a Napoli perché siederò sulla panchina nel campo dove ha giocato Maradona. E’ anche la città di San Gennaro, dove calcio e miracoli sono la stessa cosa”. Nella prima conferenza stampa, grande spazio a domande sul mercato. “Emerson? E’ possibile che lo abbia sentito – risponde un enigmatico Spalletti – Non vedo perché non dovremmo far bene con la rosa che abbiamo”.