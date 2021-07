L’ex sindaco di Roma era stato condannato nei primi due gradi di giudizio. Deciso un nuovo processo d’appello per l’ipotesi di traffico influenze illecite

Condannato in primo e secondo grado, l’ex sindaco di Roma Gianni Alemanno è stato assolto in Cassazione dall’accusa di corruzione Il processo riguarda uno dei filoni dell’inchiesta Mondo di mezzo. Deciso un nuovo processo d’appello, invece, per l’accusa di traffico influenze illecite.