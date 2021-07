Napoli, Osimhen match winner con la Pro Vercelli

Il nigeriano risolve di testa la seconda amichevole del precampionato. Tegola Demme: infortunio al ginocchio, domani accertamenti

Un buon test per il Napoli, alla seconda uscita del pre campionato. A Dimaro gli azzurri superano 1-0 la Pro Vercelli, grazie alla testa di Osimhen. L’attaccante nigeriano realizza su azione da corner, dopo sponda di Rrahmani. C’è però una tegola: l’infortunio al ginocchio destro di Demme. Il centrocampista va ko in uno scontro di gioco, al 16′, ed è costretto al cambio. La prima diagnosi parla di trauma contusivo distorsivo di secondo-terzo grado. Domani mattina si sottoporrà ad accertamenti strumentali. Spalletti schiera il giovane Zedadka esterno sinistro nel tridente offensivo a supporto di Osimhen e utilizza sul lato destro della difesa Zanoli. Zielinski, che ha solo qualche giorno di allenamento nelle gambe, viene tenuto in panchina fino a dieci minuti dal termine, così come Manolas, reduce da un appesantimento muscolare. La squadra affida quasi esclusivamente le trame offensive ad Osimhen, solo contro tutta la retroguardia vercellese. Dopo un quarto d’ora della ripresa Spalletti avvia la giostra dei cambi. Rimane in panchina soltanto Petagna, bloccato da un risentimento muscolare. Il Napoli conclude con Ciciretti prima punta, e la Pro Vercelli riesce a evitare di subire il gol del raddoppio.

(Foto Official SSC Napoli/Twitter)

NAPOLI-PRO VERCELLI 1-0

Napoli (4-2-3-1): Contini (73′ Idasiak); Zanoli (73′ Malcuit), Rrahmani (73′ Manolas), Koulibaly (62′ Luperto), Mario Rui (62′ Costa); Lobotka (62′ Gaetano), Demme (18′ Folorunsho); Politano (62′ Machach), Ounas (73′ Zielinski), Zedadka; Osimhen (62′ Ciciretti). All. Spalletti.

Pro Vercelli (3-5-2): Tintori; Masi, Auriletto, Carosso; Crialese, Emmanuello, Awua, Iezzi, Clemente; Rolando, Comi. All. Scienza.

Arbitro: Delrio

Rete: 25′ Osimhen

Ammoniti: nessuno

Espulsi: nessuno