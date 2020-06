Napoli, la Coppa Italia è tua! Juventus ko ai rigori

Gli azzurri meritano di più nei 90′, terminati a reti bianche. E dal dischetto piegano i rivali 4-2

Il Napoli vince la Coppa Italia. Gli azzurri trionfano ai rigori, contro la Juventus, nella finale dell’Olimpico di Roma. A reti bianche i 90′ minuti, dove però il Napoli merita di più, costruendo le migliori occasioni da gol. E ai rigori, la squadra di Gattuso si impone 4-2. Questa è la sesta Coppa Italia nella storia del club.



La partita. La gara è molto tattica nella prima frazione. In apertura disimpegno sbagliato di Callejon e Dybala serve Ronaldo, il cui destro piazzato è salvato da Meret. Al 24′ su punizione Insigne scheggia il palo alla destra di Buffon. Nel finale di primo tempo Demme ha una palla-gol sventata dal portiere juventino, pronto a respingere pochi secondi dopo sul destro a giro di Insigne. I ritmi restano bassi anche nella ripresa, ma il Napoli cresce alla distanza. Al 72′ il neo entrato Milik spreca una grande chance sul destro, concludendo alto da buona posizione. Il pressing azzurro crea, però, nel recupero l’occasione più ghiotta. Elmas colpisce un palo nel tentativo di risolvere una mischia in area, scaturita da una respinta di Buffon su Maksimovic. Si va così ai calci di rigore senza tempi supplementari. Sbagliano in sequenza Dybala e Danilo per la Juve, errori pesantissimi. Infallibili i tiratori azzurri, col sigillo finale di Milik. E poi, nel silenzio dello stadio, esplode la gioia del Napoli.

(Foto SSC Napoli/Fb)

NAPOLI-JUVENTUS 0-0 (4-2 d.c.r)

Napoli (4-3-3): Meret 7; Di Lorenzo 6, Maksimovic 6.5, Koulibaly 6.5, Mario Rui 6 (80′ Hysaj sv); Fabian Ruiz 6 (80′ Allan sv), Demme 6.5, Zielinski 6 (88′ Elmas sv); Callejon 6 (66′ Politano 6.5), Mertens 6 (66′ Milik 6), Insigne 6.5. In panchina: Karnezis, Llorente, Lozano, Luperto, Ghoulam, Younes, Manolas. Allenatore: Gattuso 7

Juventus (4-3-3): Buffon 7; Cuadrado 6 (85′ Ramsey sv), Bonucci 6, De Ligt 6.5, Alex Sandro 5.5; Bentancur 5.5, Pjanic 5 (74′ Bernardeschi 5.5), Matuidi 6; Douglas Costa 5.5 (65′ Danilo 6), Dybala 5.5, Ronaldo 5.5. In panchina: Szczesny, Pinsoglio, De Sciglio, Rugani, Rabiot, Olivieri, Muratore, Vrioni, Zanimacchia. Allenatore: Sarri 5

Arbitro: Doveri di Roma 6.5

Rigori: Dybala parato; Insigne gol; Danilo alto; Politano gol; Bonucci gol; Maksimovic gol; Ramsey gol; Milik gol

Note: serata serena, terreno in ottime condizioni. Ammoniti: Mario Rui, Bonucci e Dybala. Angoli: 5-5. Recupero: 1′, 3′.