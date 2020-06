Mertens record con l’Inter, Napoli in finale di Coppa Italia

Il belga agguanta il pari qualificazione col gol numero 122, diventando il miglior marcatore nella storia del club. Mercoledì sfida alla Juventus per il trofeo tricolore

Torna il calcio anche a Napoli, dopo la pandemia, ed è subito finale di Coppa Italia per gli azzurri. Con l’Inter è 1-1 in rimonta, pareggiando un gol lampo di Eriksen, direttamente da calcio d’angolo. A regalare il pari qualificazione è un duetto Insigne-Mertens, avviato da un rilancio di Ospina. Il belga agguanta i nerazzurri, segnando la rete numero 122 nel Napoli: diventa così il miglior marcatore nella storia del club. Il passaggio di turno arriva soffrendo, grazie ad un monumentale Ospina, capace di riscattare l’incertezza sullo svantaggio iniziale. Il risultato matura nel silenzio surreale del San Paolo, rotto solo dalle grida delle panchine. La dedica di Insigne, nel post gara, ” a chi ha sofferto, al nostro allenatore, che ha sofferto negli ultimi giorni per un lutto (la morte della sorella Francesca, ndr), speriamo di aver portato serenità”. Ma ora testa alla finale di mercoledì 17 a Roma, dove a contendere il trofeo tricolore sarà l’avversaria più attesa: la Juventus.

NAPOLI-INTER 1-1

Napoli (4-3-3): Ospina 7; Di Lorenzo 5, Maksimovic 6, Koulibaly 6, Hysaj 5.5; Zielinski 6 (84′ Allan sv), Demme 6, Elmas 5 (65′ Fabian Ruiz 6); Politano 5.5 (65′ Callejon 6), Mertens 7 (74′ Milik sv), Insigne 6 (84′ Younes sv). In panchina: Meret, Karnezis, Mario Rui, Llorente, Lozano, Luperto, Ghoulam. Allenatore: Gattuso 6.5

Inter (3-4-1-2): Handanovic 6; Skriniar 6, De Vrij 6 (88′ Ranocchia sv), Bastoni 5.5; Candreva 6.5 (71′ Moses sv), Barella 5.5, Brozovic 6, Young 6.5 (71′ Biraghi sv); Eriksen 6.5 (88′ Sensi sv); Lukaku 6.5, Lautaro 5 (71′ Sanchez 6.5). In panchina: Padelli, Berni, Gagliardini, Asamoah, Borja Valero, Esposito, Pirola. Allenatore: Conte 6

Arbitro: Rocchi di Firenze 5.5

Reti: 3′ Eriksen, 41′ Mertens

Note: serata serena, terreno di gioco in buone condizioni. Ammoniti: Young, De Vrij, Ospina. Angoli: 7-6. Recupero: 1′; 5′