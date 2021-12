Manovra, Draghi propone un taglio ai redditi superiori a 75 mila euro contro caro bollette

Un contributo di solidarietà per ridurre i costi delle bollette. E’ questa la proposta emersa nel corso della cabina di regia e avanzata direttamente dal presidente del Consiglio Mario Draghi. E’ quanto si apprende da fonti di governo, al termine della riunione.



Il contributo verrebbe richiesto ai redditi superiori ai 75 mila euro. La proposta, riferiscono diverse fonti, avrebbe però trovato il parere favorevole solo di Pd, Leu e M5S mentre avrebbero espresso i loro dubbi Lega, Forza Italia e Italia Viva

Il taglio Irpef previsto dal governo in manovra sarebbe di 247 euro per i redditi oltre i 75mila euro, per un costo totale che sarebbe tra i 250 e i 270 milioni di euro. La proposta sarebbe quella di sospendere l’entrata a regime del taglio nel 2022 e forse anche nel 2023 per contrastare con quelle risorse il rincaro delle bollette.