Napoli, Natale al Parco San Laise di Bagnoli

Allestito un villaggio, un percorso di artisti e collettivi sociali

Dall’8 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022 “Natale al Parco”. Il Parco San Laise (ex base Nato) di Bagnoli si veste di magia con i mercatini di Natale tra luci e decorazioni, con aree riservate all’intrattenimento. Tante le iniziative e gli eventi in programma, tutti rigorosamente gratuiti. Grandi e piccini potranno immergersi nella meravigliosa atmosfera natalizia.



Fondazione Campania Welfare con il sostegno della Regione Campania, e grazie anche ad un significativo sforzo della PSB, ha allestito un villaggio di Natale nella piazza centrale, un percorso tra artigiani, artisti, collettivi sociali, presentazione di libri e ristoratori, con il contributo di tutte le realtà attive nel Parco San Laise.



Nella piazza principale è allestito il mercatino di Natale e a far da cornice un enorme albero natalizio. Un’ampia area coperta con tensostruttura è destinata ai laboratori per i più piccini (il laboratorio per la creazione del giocattolo ed il laboratorio di musica con la creazione degli strumenti musicali).



L’8 dicembre, alla presenza delle maggiori istituzioni regionali e comunali, partirà l’attività del villaggio, testimonial dell’evento il noto attore e cabarettista Paolo Caiazzo, che presenterà anche il suo spettacolo. Nel corso delle serate, sul palco centrale della piazza, saranno tanti gli artisti che si susseguiranno: Peppe Iodice, Queen of Bulsara, Nando Paone, Patrizio Rispo, Tony Figo, Alan De Luca & Lino D’Angiò, il Seventheaven Gospel, Ivan e Cristiano, Amedeo Colella con la sua tombola culturale e tanti altri. Non mancheranno spettacoli musicali all’interno della chiesa, grazie all’associazione Musikè.



Tanta animazione, tra costumi e travestimenti, con artisti e teatro di strada, per animare i viali principali della manifestazione. Presente inoltre una grande esposizione di arte presepiale al coperto.



Il villaggio sarà aperto:

dal lunedì al giovedì 15.00/22.00

venerdì 15.00/24.00

sabato e festivi 10.00/24.00