Manita all’Udinese, il Napoli punta la Champions

Il 5-1 consolida le ambizioni degli azzurri: a segno Zielinski, Fabian Ruiz, Lozano, Di Lorenzo e Insigne. Raggiunta quota 100 gol stagionali

Napoli a valanga nell’anticipo della 36esima, turno infrasettimanale. Al Maradona, gli azzurri rifilano un 5-1 all’Udinese, e consolidano la zona Champions. A segno Zielinski (in foto), Fabian Ruiz, Lozano, Di Lorenzo e Insigne. Il temporaneo 2-1 è opera di Okaka. “Napoli: 100 gol! Napoli: grande squadra!!” twitta a fine gara il presidente De Laurentiis. Il patron celebra la cifra tonda di reti stagionali (83 in campionato). Il Napoli è, al momento, secondo. In attesa delle rivali, in campo domani.

NAPOLI-UDINESE 5-1 (2-0)

Napoli (4-2-3-1): Meret 6; Di Lorenzo 7, Manolas 6, Rrahmani 6.5, Hysaj 6.5 (39′ st Mario Rui sv); Fabian Ruiz 7.5, Bakayoko 6.5 (39′ st Demme sv); Lozano 7 (30′ st Politano 6), Zielinski 7 (30′ st Elmas 6), Insigne 7.5; Osimhen 6.5 (25′ st Mertens 6). In panchina: Contini, Ospina, Zedadka, Petagna, Costanzo, D’Agostino, Labriola. Allenatore: Gattuso 7

Udinese (3-5-1-1): Musso 5.5; Becao 5.5 (9′ st Ouwejan 6), Bonifazi 5, Zeegelaar 5 (31′ st Samir 6); Molina 5.5, De Paul 5.5, Walace 5.5 (9′ st Forestieri 6), Makengo 6 (40′ st Palumbo sv), Stryger Larsen 6; Pereyra 5.5; Okaka 6.5 (31′ st Micin sv). In panchina: Gasparini, Scuffet, Llorente, De Maio. Allenatore: Gotti 5

Arbitro: Calvarese di Teramo 6

Reti: 28′ pt Zielinski, 31′ pt Fabian Ruiz, 41′ pt Okaka, 11′ st Lozano, 22′ st Di Lorenzo, 46′ st Insigne

Note: serata serena, terreno in buone condizioni. Ammoniti: Bonifazi. Angoli: 8-3. Recupero: 2′, 2′