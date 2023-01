Il Napoli liquida anche la Roma: azzurri sempre più soli in vetta

El Shaarawy risponde a Osimhen, decide Simeone

Gli azzurri battono 2-1 la Roma nel posticipo della 20esima giornata di Serie A e continuano la loro cavalcata solitaria in vetta alla classifica, portandosi a +13 sull’Inter seconda. Il Napoli sblocca la partita al 17′ con un gol-capolavoro di Osimhen, ma i giallorossi non si danno per vinti e agguantano il pari a un quarto d’ora dalla fine, grazie a una zampata del subentrato El Shaarawy.

A decidere l’incontro è Simeone, che regala i tre punti ai suoi all’86’. Un’altra serata magica, un altro passo verso un grande obiettivo