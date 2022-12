Il “bidone di Natale” per i 1800 lavoratori di Napoli Servizi

Tutti i sindacati hanno avallato i verbali di conciliazione-patacca

I verbali-patacca di conciliazione da proporre ai 1800 lavoratori di Napoli Servizi, azienda di proprietà del Comune di Napoli, sono stati avallati da tutti i sindacati, nessuno escluso.

Il documento pubblicato in esclusiva da Il Desk.it si commenta da solo: il 2 e il 4 agosto scorso, l’azienda ha concordato i “pacchi” con tutti i sindacati, confederali di categoria, autonomi e cosiddetti di base. Affittati locali nel complesso del Centro Inail in via Poggioreale per la raccolta delle firme.

Un accordo sindacale aziendale scellerato. I lavoratori e le lavoratrici sottoscrivendo quei documenti rinunceranno a diritti acquisiti, centinaia di migliaia di euro di salari e contributi previdenziali, in cambio di miseri piatti di lenticchie.

I verbali arricchiranno i “conciliatori”. Entreranno in media dai 500 ai 2 mila euro nelle casse del sindacato per ogni documento sottoscritto. Un bidone di Natale per i lavoratori, un ricco “panettone” per i sindacalisti consociativi.

I lavoratori farebbero bene a non firmare per non subire brutte sorprese nei prossimi mesi sul piano economico e sociale. La dignità non ha prezzo e non può essere barattata.

Ciro Crescentini