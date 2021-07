Finale Europei, Italia-Inghilterra 1-1: si va ai supplementari

Bonucci nella ripresa pareggia il gol lampo di Shaw: ora l’extra time

La finale degli Europei 2020 va ai supplementari. A Wembley, Italia e Inghilterra chiudono i 90′ regolamentari sull’1-1. Gol lampo inglese con Shaw al 2′, ma risponde Bonucci al 67′ in mischia. La rete azzurra: Verratti salta per raggiungere un calcio d’angolo, spedisce la palla verso l’angolo basso di sinistra, il portiere respinge la palla contro il palo ma il difensore ribadisce in gol. Chiesa è costretto ad uscire per un infortunio alla caviglia, al suo posto Mancini fa entrare Bernardeschi all’86’. Nella ripresa il ct azzurro sostituisce al 54′ Barella per Cristante e al 55′ Immobile per Berardi. All’86’ Invasione di campo solitaria di un tifoso. L’invasore a lungo elude i tentativi di placcaggio degli addetti alla sicurezza che alla fine lo placca, conducendolo fuori dal campo.

(Foto UEFA EURO 2020/Facebook)