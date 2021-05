Europei, Meret e Politano vincono i ballottaggi: vicino il poker del Napoli nell’Italia

Il portiere preferito a Cragno, l’attaccante a Kean. Scontata la conferma di Insigne, Di Lorenzo in pole

Il Napoli – dopo un finale burrascoso di stagione – può piazzare un poker nell’Italia per gli Europei. La conferma integrale del quartetto napoletano si materializza dopo le scelte odierne del ct Mancini, che ha ridotto a 28 uomini la rosa. Entro la mezzanotte del 1 giugno gli ultimi due tagli, per la definitiva rosa dei 26 convocati. Matteo Politano – autore di una doppietta in amichevole con San Marino – viene preferito a Moise Kean del Psg. Proprio l’ex juventino, a differenza di Politano, non aveva brillato nell’ultimo test. Un altro ballottaggio è vinto da Alex Meret (in foto) sul cagliaritano Cragno, per una delle tre maglie da portiere. Scontata la conferma di Lorenzo Insigne, ritenuto un insostituibile dal ct, si dà per certa la convocazione di Giovanni Di Lorenzo. Da oggi lasciano il gruppo anche Biraghi, Ferrari, Grifo, Lazzari, Castrovilli e Raspadori, presenti nella prima fase della preparazione: l’attaccante del Sassuolo però, dopo il prestito alla Nazionale Under21, potrebbe rientrare in gioco. Indiziati per le prossime esclusioni sono Sensi, Toloi e Pessina. Gli azzurri torneranno a radunarsi domani, 31 maggio, all’Hotel Parco dei Principi e in serata parteciperà alla trasmissione Notte Azzurra, in onda martedì 1° giugno su Rai 1 e condotta da Amadeus, per poi trasferirsi al Centro Tecnico Federale di Coverciano. Emerson Palmieri e Jorginho – reduci dal trionfo in Champions col Chelsea – potranno usufruire di 24 ore di riposo in più e si aggregheranno al gruppo nella giornata di martedì.

Questi i convocati per la seconda fase del raduno. Portieri: Gianluigi Donnarumma (Milan), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Torino). Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Emerson Palmieri (Chelsea), Alessandro Florenzi (Paris Saint Germain), Gianluca Mancini (Roma), Leonardo Spinazzola (Roma), Rafael Toloi (Atalanta). Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Jorginho (Chelsea), Manuel Locatelli (Sassuolo), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Atalanta), Stefano Sensi (Inter), Marco Verratti (Paris Saint Germain). Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Juventus), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Matteo Politano (Napoli).