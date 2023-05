Salerno, contributi per imprese di giovani e donne

Bando “Imprese Borghi”: incentivo per favorire il recupero del tessuto economico-produttivo dei piccoli comuni italiani

Il bando Imprese Borghi è promosso dal Ministero della Cultura e gestito da Invitalia.

La dotazione finanziaria disponibile per questo incentivo volto a favorire il recupero del tessuto economico-produttivo dei borghi italiani è pari a 188 milioni di euro, previsti dal PNRR.

Le domande di contributo potranno essere presentate dall’8 giugno 2023 e fino all’11 settembre 2023.

Sono finanziabili le iniziative imprenditoriali volte alla rigenerazione culturale e sociale dei piccoli Comuni e alla sostenibilità ambientale, per un valore massimo di 150.000 euro. È previsto un contributo a fondo perduto fino a un massimo di 75.000 euro, o a copertura del 90% delle spese ammissibili, elevabile al 100% per imprese a titolarità di giovani o donne.

In provincia di Salerno i comuni interessati sono: Atena Lucana, Contursi Terme, Caselle in Pittari, Pollica, Pisciotta, Tortorella, San Mauro Cilento, Oliveto Citra e Tramonti.

La Confesercenti Vallo di Diano, guidata dalla presidente, dottoressa Maria Antonietta Aquino, spiega:

“Noi di Confesercenti Vallo di Diano offriamo un importante servizio di informazione, analisi documentale, analisi della fattibilità, gestione e monitoraggio pratica e di rendicontazione del progetto. Una misura importante questa anche per evitare l’abbandono dei piccoli comuni che sono la storia della nostra Italia. Noi ci siamo e siamo accanto alle piccole e medie imprese del territorio”.

locandina Bando: Impresa Borghi

Per informazioni lo sportello Confesercenti Vallo di Diano, con sede in via San Sebastiano a Sala Consilina, è raggiungibile anche all’email [email protected], al numero 0975 52 72 77 o consultando il sito internet www.impresealcentro.it.