PlusRSPP: sicurezza e protezione sul lavoro

Partner ideale che partecipa alla crescita aziendale tutelando e migliorando le risorse umane

Nell’attuale panorama lavorativo un imprenditore si deve confrontare con una miriade di attività e risolvere svariate problematiche.

Leggi e norme stringenti difficili da comprendere per i non addetti ai lavori, spesso possono essere violate per la poca conoscenza o per la poca chiarezza delle stesse.

Un imprenditore che presta la sua attività attraverso del personale da lui assunto, oltre ai vari adempimenti di carattere fiscale, previdenziale, formativo, si deve far carico della loro incolumità durante l’esercizio delle rispettive mansioni.

Va da se che tutto questo toglie tempo ed energie necessarie all’imprenditore per realizzare idee e strategie per la crescita dell’impresa stessa.

La nascita della PlusRSPP

Per risolvere le suddette problematiche i fondatori della PlusRSPP, Giuseppe e Letizia Costantino dagli anni ’90 supportano imprenditori ed aziende in tutta Italia, con un modello di consulenza e formazione su misura che ha come caratteristiche principali l’efficacia e l’efficienza.

Un vero Partner al servizio dell’imprenditore

PlusRSPP è un interlocutore unico per la sicurezza sul lavoro, un metodo frutto dell’esperienza pluriennale dei fondatori nel settore.

“Siamo un’azienda composta da un team versatile di esperti professionisti con servizi sulla sicurezza e formazione sul lavoro. Abbiamo un’esperienza ultra ventennale e forniamo servizi professionali su misura. Siamo specializzati nell’ottimizzazione di tutti gli aspetti del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro. Operiamo in tutta Italia con un servizio che prevede la consulenza presso la sede del Cliente”. Spiegano i Costantino.

Normative vigenti

Ma quali sono le leggi a cui l’imprenditore deve attenersi per essere in regola?

A tal proposito ci risponde Letizia Costantino, CEO di PlusRSPP:

“In buona sostanza l’imprenditore dovrà ottemperare al testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro DLGS 81/08, costituito da migliaia di pagine complicate da capire per chi non è addetto ai lavori. Il tema della sicurezza sul lavoro con cui si deve confrontare è abbastanza scottante, si parla di sicurezza per i lavoratori, che durante l’esercizio della propria attività lavorativa potrebbero infortunarsi o sviluppare malattie professionali. Tale tema include molteplici aspetti quello della responsabilità morale che un datore di lavoro ha nei confronti dei propri dipendenti, responsabilità di carattere penale in caso di violazioni e sensi di colpa in caso di infortuni gravi”.

Tipi di reato a cui si può incorrere

Nello specifico Letizia Costantino chiarisce:

“Va detto che i reati scaturenti da un infortunio lavorativo sono di due tipi: lesioni colpose e omicidio colposo. Ci si rende conto come il rischio di non conoscere, di non ottemperare alle leggi espone l’imprenditore ad un altissimo rischio anche dal punto di vista finanziario, statisticamente le aziende medio piccole vittima di infortuni sul lavoro chiudono i battenti, contribuendo a una decrescita del tessuto economico di cui ne fanno parte”.

E’ ovvio che qualsiasi imprenditore desidera occuparsi prevalentemente del proprio business come giusto che sia ma di fatto non può non occuparsi degli aspetti di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Servizio All Inclusive

A fronte di queste riflessioni intuendo le difficoltà di poter attuare un sistema di sicurezza valido per l’azienda e in considerazione che gli adempimenti cambiano, così come cambia il personale dell’azienda, PlusRSPP ha messo a punto un servizio che la pone al fianco dell’imprenditore non come un fornitore, neanche come consulente ma come partner.

Letizia Costantino spiega:

“Partner perché si lavora fianco a fianco e si supporta l’imprenditore nella difficile gestione delle norme di sicurezza. Partner perché tutte le attività della sicurezza che vedremo in seguito vanno seguite costantemente”.

Cosa deve fare un imprenditore per adeguarsi al DLGS 81/08

“Deve redigere se ne ha le competenze o far redigere un documento di valutazione dei rischi”. Risponde la Costantino.

DVR – Documento di Valutazione dei Rischi

Il DVR è un elaborato progettuale dove sono riportati i rischi legati ai luoghi, alle mansioni alle attrezzature, oltre a rischi di carattere specifico come chimico, vibrazioni, rumore, ecc…. tipici di determinate attrezzature e lavorazioni.

Nel documento vengono riportate le contromisure per la gestione dei rischi.

Il legislatore ha previsto che oltre a tale documento in azienda vi deve essere una filiera della sicurezza che prevede la nomina e la formazione di figure specifiche come:

RSPP Responsabile del servizio di prevenzione e protezione RLS Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza Addetti di primo soccorso Addetti della squadra antincendio Medico competente (se è obbligatorio)

Formazione dei lavoratori

Per ottemperare alle norme si dovrà prevedere tutta la formazione specifica dei lavoratori per le mansioni esercitate.

Si dovrà prevedere opportuna formazione per tutti i lavoratori che fanno uso o di dispositivi di protezione individuali soggetti a specifica formazione (ad es. imbragature, maschere con filtri antigas) o attrezzature come carrelli elevatori.

Il personale soggetto a sorveglianza sanitaria dovrà sottoporsi a visita medica con il medico competente.

Si dovranno tenere sott’occhio tutte le scadenze, formazione, visite mediche, attrezzature soggette a controlli periodici, presidi della cassetta di pronto soccorso, ecc….

Il servizio All inclusive creato da PlusRSPP include tutte le attività sopraelencate

Infine, Letizia Costantino, CEO di PlusRSPP, conclude:

“Con il nostro sistema garantiamo un supporto e una reale tutela alle Aziende. Ci poniamo come partner a fianco dell’imprenditore sgravandolo da tutti gli adempimenti connessi al rispetto del DLGS 81/08. Con i nostri protocolli di gestione consolidati da più di vent’anni d’esperienza, i nostri gestionali appositamente realizzati, la polizza assicurativa con massimali di 500,000 a protezione di eventuali errori o omissioni. Il nostro team è parte dell’azienda, con professionisti competenti, esperti e sempre disponibili. Hanno un ruolo fondamentale nella nostra organizzazione, con soluzione ad eventuali criticità o a prevenirle efficacemente. Perché noi facciamo accadere le cose in quanto il nostro obiettivo è avere clienti soddisfatti”.

