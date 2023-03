Matteo Renzi: “Viva Macron, è giusta e sacrosanta la riforma sulle pensioni”

“Le Monde”, emerge una “frattura democratica”

Il leader di Italia Viva, Matteo Renzi si schiera in favore di Emmanuel Macron e della riforma sulle pensioni. “Chi invece sta giocando una partita coraggiosa, tra i capi di Stato del Vecchio Continente, è Emmanuel Macron, che sta facendo una riforma giusta e sacrosanta sulle pensioni – scrive Renzi nella sua newsletter – Io preferisco un leader che viene contestato ma fa qualcosa di utile per le casse dello Stato a un leader che cerca il consenso indebitando i propri concittadini. Dunque viva Macron“.

La posizione assunta da Renzi non desta meraviglia. L’ultraliberista italiano, amico di Marchionne e vicino ai settori più retrivi dell’imprenditoria, quando ricoprì l’incarico di presidente del consiglio attivò le procedure per smantellare lo Statuto dei Lavoratori e approvare la scellerata legge del Jobs Act che ha legittimato precarietà, contratti a tempo determinato, licenziamenti senza giusta causa e demansionamenti sui posti di lavoro.

In Francia, invece, la lotta dei lavoratori e dei sindacati viene affrontata e dibattuta in modo serio dall’autorevole stampa nazionale. “La crisi che si è aperta in Francia sulla riforma è rivelatrice di una frattura democratica”. Lo scrive il quotidiano “Le Monde” in un’analisi della situazione. Il progetto di legge e l’utilizzo da parte del presidente Emmanuel Macron dell’articolo 49.3, che permette l’approvazione del testo senza il voto parlamentare, “hanno ravvivato le piaghe francesi“, come la “sfiducia nei confronti del potere, la disconnessione tra elettori ed eletti” e “la sensazione di una brutalità proveniente dal vertice”, spiega il quotidiano, sottolineando che la crisi politica è “intensa”.

L’utilizzo dell’articolo 49.3 ha riacceso un malessere che in tutto il Paese covava da tempo, facendo scoppiare la collera. “La frattura e l’allontanamento democratico sembrano accompagnarsi sembrano accompagnarsi ad una crisi di legittimità”, scrive “Le Monde”.