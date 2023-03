Mercato San Severino, finanziata sicurezza edifici scolastici

Oltre 36mila euro gli interventi di valutazione in tre istituti del territorio

Con Decreto Dirigenziale n. 190 del 16 marzo, il Comune è stato ammesso al finanziamento per l’esecuzione di attività valutative sulla sicurezza degli edifici scolastici presenti sul territorio

Ancora nuovi finanziamenti per le scuole di Mercato San Severino

Sono tre gli edifici scolastici destinatari dei finanziamenti dove saranno eseguite le attività diagnostiche di valutazione: la scuola elementare don Salvatore Guadagno di via Municipio (16.475 €), la scuola primaria dell’Infanzia di Pandola (12.751,65 €), la scuola dell’Infanzia di Spiano (7.291,01 €).

Si tratta di un primo step di lavoro, propedeutico per l’accesso a successivi fondi regionali o nazionali da impiegare per interventi di adeguamento e miglioramento dei plessi.

Interventi che vanno ad aggiungersi a quelli già inseriti in programmazione e che, come quest’ultimo, sono stati ritenuti ammissibili a finanziamento per cifre molto più corpose.

Ad agosto 2022, il MIUR, con fondi PNRR, ha, difatti, assegnato circa 3 milioni e 200mila euro per asili nido e scuole dell’infanzia: 1 milione e 506mila euro per la realizzazione del Polo per l’Infanzia al Capoluogo e 1 milione e 670mila euro per la realizzazione dell’asilo nido adiacente la scuola Emilio Coppola.

A questi si aggiungono i 690mila euro ottenuti dal MASE (Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) per il miglioramento dell’efficientamento energetico de i plessi don Gaetano Fimiani ed Emilio Pesce.

Il Sindaco Antonio Somma

In riferimento all’argomento il Sindaco Antonio Somma dichiara:

“Anche questi interventi avverranno senza gravare sul Bilancio comunale e l’ammissione a finanziamenti regionali o nazionali è una premialità resa possibile non solo dalla nostra programmazione, ma anche dall’affidabilità dei progetti che vengono di volta in volta candidati. Avere un patrimonio scolastico sicuro, energeticamente efficiente ed esteticamente bello è una dote che intendiamo lasciare alla comunità e su questo versante, grazie al lavoro dei “cacciatori di bandi”, stiamo facendo tutti un grande sforzo”.