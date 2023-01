Marcianise, Romualdo Pettorino: “Salvaguardia del made in Italy parte dalla scuola”

La continuità del marchio Italia attraverso scuola e imprese

Lo scorso 10 gennaio, il presidente degli orafi Campani (CNA), Romualdo Pettorino, ospite al seminario dedicato al design del gioiello al Liceo Artistico ‘Buccini‘ di Marcianise, dove, tra l’altro, ha partecipato anche la delegazione Campania Nord del CNA composta da Annarita De Blasio e Salvatore Manna, ha ringraziato il dirigente scolastico dell’istituto, Domenico Caroprese e la prof.ssa Dolores Morelli dell’Università Vanvitelli, per la possibilità da una parte di incontrare i ragazzi e dall’altra di aver sottolineato l’importanza dell’artigianato e dei suoi sbocchi lavorativi e d’impresa.

Liceo Artistico O. Buccini di Marcianise

Il presidente Pettorino ha poi continuato:

“La scuola rappresenta la culla della progettualità ed uno straordinario Hub dal quale attingere le risorse umane che trasformino i progetti in imprese e quindi business alla luce della grande tradizione dell’oreficeria e del gioiello made in Italy“.

Il seminario dedicato al design del gioiello è servito da volano al mondo dell’Artigianato per intraprendere un percorso di formazione e promozione di una delle filiere più acclamate e ricercate del Made in Italy.

La scuola, dunque, come fucina di nuovi talenti, e come incubatore d’impresa per antonomasia.

In maniera particolare il settore orafo e del gioiello si presta ad una considerazione importante da parte delle nuove generazioni che intravedono un hub strategico per la formazione e crescita del business.

Il noto gemmologo ha poi concluso:

“Centrale, in questa prospettiva, come emerso dall’incontro all’Istituto di Marcianise, lo sforzo di delineare, già a partire dalla scuola secondaria di secondo grado, profili in uscita di alta formazione professionale e di implementare reti e collaborazioni per arricchire il curriculum formativo degli studenti. In questo la Scuola, come anche l’Università in un secondo momento, sono guide fondamentali“.