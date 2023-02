La concorrenza delle multinazionali: nel 2022 spariti due piccoli negozi ogni ora

Drammatici gli ultimi dati elaborati dalla Confesercenti da fonti delle Camere di Commercio

La concorrenza delle grandi multinazionali, catene di distribuzione e gli acquisti online stanno provocando la chiusura dei negozi di quartiere. Ormai sono diventate rare le mercerie, i negozi di lingerie, dei piccoli elettrodomestici, i ferramenta e le cartolerie, per non dire di librerie, profumerie e negozi di dischi.

Aprire, creare un’impresa nel commercio al dettaglio sono progetti sempre più complicati da realizzare. Nel 2022 sono state aperte solo 22.608 nuove attività , il 20,3% in meno del 2021.

Un numero insufficiente a compensare le oltre 43mila imprese che hanno chiuso definitivamente, con un bilancio negativo per oltre 20mila unità , per una media di oltre due negozi spariti ogni ora.

Con sole 22.608 nuove aperture siamo al dato più basso degli ultimi dieci anni, e inferiore anche rispetto al 2020, anno del Covid e del lockdown, che comunque aveva registrato l’arrivo sul mercato di oltre 25mila imprese del commercio mentre nel 2019, le aperture erano state 29mila.



“La ripartenza post-pandemia non è riuscita a infondere nuovo slancio alle piccole imprese del commercio al dettaglio – dice Patrizia De Luise, presidente di Confesercenti – Aprire una nuova attività di commercio di vicinato, in un mercato dominato da grandi gruppi e giganti dell’online, è sempre più difficile“.



Il calo delle nuove aperture è rilevante soprattutto in Sardegna (-33,2% rispetto al 2021), Piemonte (-29,3%) e Umbria (-27,3%). Ma la desertificazione delle attività commerciali colpisce tutto il territorio nazionale, anche se a registrare i saldi peggiori sono le regioni con un tessuto commerciale più sviluppato. In termini assoluti, a riportare la perdita più rilevante è la Campania, con un saldo negativo di -2.707 negozi; seguono, a stretta distanza, il Lazio (-2.215) e la Sicilia (-2.142). Perdite rilevanti anche in Lombardia (-2.123), Piemonte (-1.683), Toscana (-1.479), ed Emilia-Romagna (-1.253).



In termini relativi, però, la perdita peggiore è quella registrata dalle Marche, dove il calo percentuale delle imprese del commercio attive, rispetto al 2021, è dell’8,8%: quasi una su dieci. Seguono Friuli-Venezia Giulia (-4,7%) e Molise (-4,4%). Tra chiusure e mancate aperture, il numero di negozi di vicinato al servizio della comunità è calato, rispetto al 2012, del 14,3% circa. Nelle province autonome di Trento e Bolzano, ormai, ci sono solo 6,9 imprese del commercio ogni mille abitanti; in Friuli-Venezia Giulia 7,8, e in Lombardia 8,4.



Nelle regioni del Sud il tessuto del commercio resiste un po’ di più, in particolare in Campania (19,7 imprese ogni mille abitanti), Calabria (18,7) Sicilia e Puglia (entrambe con 15,1)