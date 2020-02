Viceministro Castelli(M5s): “Pronta norma per evitare dissesto in 1000 comuni italiani e disagi ai cittadini”

A rischio i servizi essenziali, in primis quelli sociali

L’emendamento proposto da alcuni parlamentari del Pd e del Movimento 5 Stelle, emendamento suggerito dal governo Conte salverà dal dissesto 1000 comuni, compreso Napoli e Torino. La norma che sarà inserita nel decreto Milleproroghe non è un provvedimento ad hoc per per salvare il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris. Sulla questione è intervenuta nelle ultime ore il viceministro all’Economia Laura Castelli: “Qualcuno in queste ore dice che il Governo e la maggioranza stanno facendo una norma ad hoc per il Comune di Napoli, io voglio precisare che la nostra responsabilità politica è quella di interpretare una sentenza molto importante, per la quale ringrazio la Corte Costituzionale, delineando un percorso per i Comuni senza mettere a rischio i cittadini. Far andare in dissesto 1000 Comuni è un rischio troppo grande per i cittadini che si vedrebbero così tagliati servizi essenziali, come quelli sociali” – dice il viceministro all’Economia Castelli. “Si tratta per la maggior parte di Comuni tra i 5 ed i 10 mila abitanti, ma anche alcuni Comuni grandi come Napoli e Torino – sottolinea Castelli – Far andare in dissesto 1000 Comuni è un rischio troppo grande per i cittadini che si vedrebbero così tagliati servizi essenziali, come quelli sociali. Il nostro interesse è quello di tutelare i cittadini. Chiedo a tutti di non utilizzare questi temi per fare solo della propaganda – conclude Castelli – Per noi questa è una norma corretta, che evita ai cittadini di trovarsi in grande difficoltà“. La decisione politica del governo è stata accolta positivamente dal sindaco di Torino, Chiara Appendino: “Un emendamento importante per i Comuni e fondamentale per Torino. Ringrazio il Governo per l’ennesima prova dimostrata di attenzione verso le comunità locali”