“Viaggio nel Vallo di Diano”, celebrazioni per San Michele

Il progetto prevede molti eventi legati al Santo Patrono di Sala Consilina e serata finale con il concerto di Enzo Avitabile e i Bottari

Il progetto Viaggio nel Vallo di Diano prevede molti eventi legati al Santo Patrono San Michele. Infatti, il Sindaco di Sala Consilina, Francesco Cavallone annuncia un fine mese di settembre con i botti. Le celebrazioni proseguono fino al 30 settembre 2023 e coinvolgono tutta la comunità salese.

Inoltre, Sala Consilina si fa notare nella provincia salernitana con iniziative di culto religioso e altro. Chiese, Santuari e Conventi ospitano itinerari religiosi. Oltretutto, passeggiate culturali e trekking urbano animano le strade. Eventi tradizionali richiamano la devozione a San Michele.

La mostra “Sala… Ieri, Oggi e Domani”

Nel frattempo, nel Palazzo Fiordelisi si può visitare la mostra Sala… Ieri, Oggi e Domani. Inoltre, la mostra espone 46 opere iscritte al Concorso di Pittura organizzato dalla Città di Sala Consilina. L’Associazione Allegra Core, Lucio Mori e la Banca 2021 hanno collaborato all’iniziativa.

La processione di San Michele

Infine, venerdì 29 settembre 2023 è il giorno più atteso dai fedeli. La statua di San Michele Arcangelo, dopo essere stata venerata per alcuni giorni nel santuario sul Monte Balzata, torna in processione alla chiesa della SS. Annunziata in piazza Umberto I. Durante il percorso, i fedeli cantano e pregano in onore del santo protettore. Qui, alle ore 12.00, si celebra la Santa Messa con grande partecipazione e devozione. L’evento è una festa religiosa per le famiglie che attira molti devoti da tutto il Vallo di Diano e che rafforza il legame tra la comunità e il suo patrono.

Il concerto di Enzo Avitabile e i Bottari

Per concludere in modo spettacolare la manifestazione Viaggio nel Vallo di Diano tra cultura, tradizione ed enogastronomia a Sala Consilina, il 30 settembre 2023 ci sarà un evento imperdibile.

Infatti, in Piazza Umberto I, il pubblico avrà l’opportunità di godersi il concerto gratuito di Enzo Avitabile e dei Bottari, una band di grande talento e qualità che mescola sonorità etniche e moderne.

La premiazione del Concorso “Sala… Ieri, Oggi e Domani”

Prima del concerto, alle ore 20.00, ci sarà la premiazione del Concorso Sala… Ieri, Oggi e Domani.

I vincitori riceveranno i premi offerti dalla Banca 2021: 1.000 euro per il primo, 700 euro per il secondo e 300 euro per il terzo.

Tra gli artisti partecipanti ci sono rappresentanti di diverse regioni italiane. Infatti, il concorso vuole valorizzare la varietà e la ricchezza della cultura italiana. Un altro momento importante della serata sarà la consegna del Premio Città di Sala Consilina a Gianfranco Santopaolo, fondatore dell’Associazione Una speranza Onlus. Questa associazione si occupa da oltre vent’anni di aiutare ragazzi e adulti con disabilità psicofisiche. Inoltre, promuove iniziative di sensibilizzazione e solidarietà sul territorio.

Le dichiarazioni del Sindaco

“Il mese di settembre è ideale per visitare Sala Consilina – dice il Sindaco Francesco Cavallone – e invitiamo tutti a venire a scoprire le nostre iniziative“.

L’invito è aperto a tutti, anche a chi non è del territorio, perché ne vale la pena. Saranno giorni di gioia e felicità per tutti” conclude il Sindaco.

“Viaggio nel Vallo di Diano”: eventi a Sala Consilina

Concorso di pittura Sala…ieri, oggi e domani

-fino al 30 settembre 2023

Mostra delle opere realizzate

10.00–20.00 -Palazzo Fiordelisi, Via Giuseppe Mazzini

–30 settembre 2023

Premiazione delle opere in concorso

ore 20.00 – Piazza Umberto I

Festeggiamenti in onore del Santo patrono, San Michele Arcangelo

-fino al 30 settembre 2023

Itinerario religioso tra Chiese, Santuari e Conventi

Passeggiate culturali – Eventi della tradizione religiosa Michaelica salese -Trekking urbano – Centro storico

–29 settembre 2023

Messa Solenne in onore di San Michele Arcangelo, Patrono di Sala Consilina

ore 12.00 – Piazza Umberto I

–30 settembre 2023

Concerto di Enzo Avitabile e i Bottari

ore 21.00 – Piazza Umberto I

Enzo Avitabile e i Bottari

Enzo Avitabile è un musicista del mondo, nato nel 1955 a Napoli. Suona il sassofono, canta e compone. Il suo stile mescola Folk, Soul, Jazz Fusion, Funk e canzone napoletana.

Il pubblico lo ama in Italia e all’estero.

Ha iniziato la sua carriera negli anni ’70, collaborando con Pino Daniele e Edoardo Bennato. In seguito, nel 1982 ha pubblicato il suo primo disco da solista, Avitabile. Da allora ha realizzato altri 18 album, l’ultimo nel 2018: Pelle differente.

Ha vinto molti premi e ha suonato con grandi artisti, come James Brown, Tina Turner, Afrika Bambaataa e David Crosby. Nel 2019 ha ricevuto il Nastro d’Argento per la colonna sonora del film Il vizio della speranza. Inoltre, nel 2020 ha fatto un tour di 100 concerti e ha collaborato con Kamasi Washington e Marcus Miller.

Nel 2022 ha partecipato al brano Corpo a corpo di Jovanotti, presente nel suo album Mediterraneo. Ha anche lanciato il singolo Salvami, con Luciano Ligabue. Infine, il 16 settembre ha pubblicato il suo nuovo album Il treno dell’anima, con 11 canzoni che vedono la partecipazione di altri nomi importanti della musica italiana, tra cui Jovanotti, Bennato e Ligabue.

Inoltre, il musicista e compositore napoletano, ha scritto la colonna sonora della serie La vita bugiarda degli adulti, tratta dal romanzo di Elena Ferrante.

La serie arriverà su Netflix all’inizio del 2023. Recentemente, Avitabile ha anche dedicato una canzone a Giovanbattista Cutolo, il corno dell’orchestra Scarlatti Young, ucciso a 24 anni con tre colpi di pistola.

Il brano si intitola A Giò Giò ed è un omaggio commosso al giovane talento. Nel testo, Avitabile lo invita a ricordare il mare, il cielo e il rumore del ferro.

La collaborazione con i Bottari di Portico

Avitabile è noto per la sua ricerca musicale che unisce il sound personale con le tradizioni della sua terra. Infatti, nel 2004 ha collaborato con i Bottari di Portico, un gruppo di percussionisti che usano botti, tini e falci per creare ritmi ancestrali.

Sicuramente, questa musica ha origini antiche e serviva a scacciare gli spiriti maligni dai campi. Inoltre, con i Bottari, Avitabile ha portato sul palco una musica che supera ogni confine e si contamina con altre culture.

Inoltre, Viaggio nel Vallo di Diano tra cultura, tradizione ed enogastronomia è un intervento co-finanziato dalla Regione Campania a valere sul POC Campania 2014/2020.

Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e la cultura. Programma unitario di percorsi turistici di tipo culturale, naturalistico ed enogastronomico di portata nazionale ed internazionale.