Vanoli Cremona vince all’overtime 121- 112 contro Givova Scafati

Alla Beta Ricambi Arena PalaMangano la squadra gialloblu interrompe la striscia di due vittorie consecutive

La Vanoli Cremona vince, alla Beta Ricambi Arena PalaMangano di Scafati, 112–121, in una sfida infinita e avvincente. Infatti, la Givova Scafati perde in casa dopo due over time ed incappa nella sua seconda sconfitta interna stagionale. Un parziale di 23–11 nel terzo quarto e alcune ingenuità decisive hanno condannato la squadra di casa. Inoltre, la formazione ospite ha recuperato un –20 nel terzo periodo. Ha avuto la freddezza e l’energia di tenere la testa della sfida fino alla fine. Ha dominato da tre punti (57%) e a rimbalzo (41). Pertanto, la Givova Scafati interrompe la striscia di due vittorie consecutive e recrimina per due punti persi.

L’INCONTRO

La Vanoli non riesce a fermare la Givova, che domina la partita dal primo quarto. Infatti, Rivers e Golden guidano l’attacco dei padroni di casa, mentre Rossato infila tre bombe consecutive. Tuttavia, Zegarowski e Nathan provano a reagire, ma non bastano. Nel secondo quarto, la difesa della Vanoli crolla sotto i colpi di Pinkins, Logan e Gentile. Inoltre, Robinson e Logan allungano il divario oltre i venti punti. Così, la Givova controlla il ritmo e va al riposo con un vantaggio rassicurante. Dunque, la Vanoli deve cambiare marcia se vuole rientrare in partita.

Cremona ribalta la partita e vince al doppio supplementare. Inizialmente, Adrian, Zegarowski e Lacey iniziano la ripresa con un parziale di 1–8 (53–45 al 23‘). Successivamente, la Givova sembra in difficoltà e Sacripanti chiede tempo. Tuttavia, i lombardi non mollano e continuano a segnare (54–47 al 24‘). Di conseguenza, i padroni di casa subiscono il ritmo degli ospiti, che difendono forte e attaccano con ordine. Quindi, Sacripanti cambia i giocatori, ma Cremona pareggia (56–56 al 27‘) e passa avanti con Eboua (58–59 al 28‘).

Infine, il terzo quarto finisce 64–66. Nel quarto periodo, Cremona tiene il vantaggio grazie al tiro preciso (70–71 al 33‘), ma Rivers e De Laurentiis reagiscono. Dopodiché, Robinson e Logan si sfidano a suon di canestri (75–71 al 34‘). Poi, la partita si fa dura e gli arbitri fischiano spesso, anche due tecnici alla panchina cremonese (81–76 al 37‘).

L’OVERTIME

A un minuto dalla fine è ancora tutto aperto (85–84). E anche alla fine dei quaranta minuti non c’è un vincitore (87–87). Si va all’overtime. Nel primo supplementare, il gioco è equilibrato (91–91 al 42‘), con le squadre che si rispondono colpo su colpo. Però, Zegarowski e compagni sono più efficaci in attacco e vanno a +5 a pochi secondi dalla fine (98–103). La Givova non si arrende e con Pinkins e Logan pareggia ancora (105–105). Si va al secondo overtime. Qui Cremona ha la meglio e porta a casa una vittoria sofferta ma meritata.

Cremona vince in trasferta contro Scafati in una partita combattuta fino all’ultimo secondo. Infatti, Golden e Denegri sono i protagonisti della rimonta ospite, che si concretizza al 48‘ con il punteggio di 105–113. Tuttavia, Scafati non riesce a reagire e sbaglia troppi tiri dalla distanza. Pertanto, il fallo sistematico non basta a recuperare lo svantaggio e la Vanoli Cremona festeggia il successo per 112–121.

LE DICHIARAZIONI

Il coach Stefano Pino Sacripanti ha commentato così la sconfitta della sua squadra contro i rivali. “Nei primi due quarti abbiamo difeso bene e attaccato con varietà, sfruttando il pick and roll e i blocchi. Tuttavia, nel terzo quarto abbiamo subito la loro rimonta, incassando troppi tiri da tre e mancando di energia per reagire, sia fisica che mentale. Di conseguenza, la partita si è poi livellata, ma abbiamo perso per dettagli, fallendo qualche tiro libero di troppo e subendo qualche canestro spettacolare da parte loro”.

I TABELLINI

GIVOVA SCAFATI 112 – 121 VANOLI CREMONA

GIVOVA SCAFATI: Sangiovanni n. e., Gentile 6, Mouaha, Pinkins 20, De Laurentiis 4, Rossato 18, Logan 18, Robinson 15, Rivers 16, Nunge 8, Pini n. e., Strelnieks 7.

Allenatore: Sacripanti Stefano.

Assistenti Allenatori: Ciarpella Marco, Costagliola Di Fiore Massimo.

VANOLI CREMONA: Adrian 10, Zegarowski 25, Pecchia 8, Denegri 21, Lacey 18, Piccoli 2, McCullough 10, Golden 10, Zanotti, Eboua 18.

Allenatore: Cavina Demis.

Assistenti Allenatori: Brotto Pierluigi, Campigotto Carlo.

ARBITRI: Attard Beniamino Manuel di Priolo Gargallo (Sr), Bettini Gabriele di Bologna, Valleriani Daniele di Ferentino (Fr).

NOTE

Parziali: 25-21; 28-14; 11-31; 23-21; 18-18; 7-17.

Falli: Scafati 32; Cremona 33.

Usciti per cinque falli: De Laurentiis, Rossato, Rivers, Strelnieks, Adrian, McCullough.

Tiri

-dal campo: Scafati 34/71 (48%); Cremona 37/69 (54%).

-da due: Scafati 19/37 (51%); Cremona 20/39 (51%).

-da tre: Scafati 15/34 (44%); Cremona 17/30 (57%).

-liberi: Scafati 29/39 (74%); Cremona 31/40 (78%).

Rimbalzi: Scafati 33 (12 off.; 21 dif.); Cremona 41 (13 off.; 28 dif.).

Assist: Scafati 26; Cremona 21.

Palle

-perse: Scafati 14; Cremona 15.

-recuperate: Scafati 6; Cremona 10.

-stoppate: Scafati 6; Cremona 0.

Spettatori: 2.619 circa.