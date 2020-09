Tromba d’aria su Salerno, danni e paura

Il vortice ha divelto pali della pubblica illuminazione e sradicato alberi. Al momento non ci sono notizie di feriti

Tromba d’aria a Salerno, stamattina danni e paura fra gli abitanti dei quartieri Torrione e Pastena. A scatenarla una tromba marina, divenuta tromba d’aria, che ha toccato terra e travolto quanto trovava dinanzi a sé. Nella zona del lungomare Tafuri, divelti i pali della pubblica illuminazione e sradicate decine di alberi. Non risultano esserci feriti. Ingenti i danni provocati sia agli arredi dei locali che alle abitazioni e alle auto parcheggiate in strada, o quelle che erano in transito. In frantumi anche il vetro della porta di un bus, colpito da un oggetto trasportato dal vento. Disagi anche alla viabilità, a causa della chiusura di alcune strade che danno accesso al centro cittadino. Grande lavoro per gli agenti della polizia locale e per i vigili del fuoco. Il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli sta effettuando un sopralluogo nelle zone maggiormente colpite dal maltempo.